Trieste, previsioni meteo del 28 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di mercoledì 28 gennaio si preannuncia difficile dal punto di vista meteorologico a Trieste, interessata dal transito di una profonda area di bassa pressione. Il quadro sarà dominato da cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge diffuse per l’intero arco della giornata e venti molto forti di Scirocco, tanto da far scattare un’allerta meteo per vento. Sono attesi accumuli fino a 20 mm, con fenomeni talora persistenti e condizioni marine decisamente agitate.

Mattino: piogge diffuse e raffiche molto forti

Fin dalle prime ore del giorno il cielo si presenterà chiuso, con precipitazioni continue, a tratti anche sotto forma di rovescio. Le temperature minime si manterranno miti per il periodo, attorno agli 8°C, complice il richiamo di aria umida meridionale. Il vero elemento di disturbo sarà il vento di Scirocco, molto forte al mattino, capace di generare raffiche intense soprattutto lungo la fascia costiera e sul Golfo di Trieste. Il mare risulterà mosso, con moto ondoso in aumento.

Pomeriggio: maltempo persistente e mare mosso

Nel corso del pomeriggio il quadro non mostrerà miglioramenti significativi. Le piogge continueranno in modo diffuso, mentre i venti resteranno forti dai quadranti sud-orientali. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, con zero termico elevato intorno ai 1967 metri, indice di una massa d’aria decisamente più mite in quota. Il mare mosso, localmente molto mosso al largo, renderà critiche le attività marittime.

Sera: piogge ancora presenti, lieve attenuazione

In serata il maltempo tenderà lentamente ad attenuarsi, pur rimanendo precipitazioni sparse e un contesto ancora instabile. I venti, seppur in lieve calo, resteranno sostenuti.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 29 gennaio: pioggia debole e intermittente, con venti in attenuazione;

pioggia debole e intermittente, con venti in attenuazione; Venerdì 30 gennaio: tempo variabile, con schiarite alternate a nubi;

tempo variabile, con schiarite alternate a nubi; Sabato 31 gennaio: ritorno del sole e condizioni più stabili.

