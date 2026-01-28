Trieste, previsioni meteo del 29 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di giovedì 29 gennaio 2026 a Trieste sarà caratterizzata da un contesto atmosferico variabile, legato all’arrivo di infiltrazioni umide in quota che favoriranno la presenza di nubi sparse alternate a schiarite. Il tempo resterà nel complesso asciutto durante il giorno, mentre deboli precipitazioni sono attese nella notte, con accumuli contenuti, pari a circa 1 mm di pioggia. Non sono previste allerte meteo, e il quadro generale si manterrà gestibile, senza fenomeni di rilievo.

Mattino: nuvolosità irregolare e clima mite

Le prime ore della giornata vedranno cieli parzialmente nuvolosi, con alternanza di momenti soleggiati e addensamenti nuvolosi irregolari. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C, valori piuttosto miti per il periodo. I venti moderati dai quadranti Sud-Sudest contribuiranno a mantenere una certa ventilazione, mentre il mare risulterà poco mosso, condizione favorevole lungo la costa.

Pomeriggio: schiarite più ampie e stabilità temporanea

Nel corso del pomeriggio si assisterà a schiarite più ampie, pur in un contesto ancora variabile. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, confermando un clima relativamente gradevole. I venti, sempre moderati, ruoteranno progressivamente da Ovest, favorendo un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo sul capoluogo giuliano. Lo zero termico si manterrà attorno ai 1383 metri, indice di una massa d’aria non particolarmente fredda.

Sera: aumento della nuvolosità e deboli piogge

In serata la nuvolosità tenderà ad aumentare nuovamente, con cieli più coperti. Nella notte sono previste deboli precipitazioni, senza fenomeni intensi né criticità associate.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 30 gennaio: tempo variabile, con nubi e schiarite;

tempo variabile, con nubi e schiarite; Sabato 31 gennaio: ancora variabilità, senza piogge significative,

ancora variabilità, senza piogge significative, Domenica 1 febbraio: tempo soleggiato e condizioni più stabili.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook