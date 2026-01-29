Trieste, previsioni meteo del 30 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di venerdì 30 gennaio 2026 a Trieste sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, seppur con una diffusa variabilità nuvolosa. Le infiltrazioni umide in arrivo sul Nord Est manterranno il cielo spesso nuvoloso, ma senza precipitazioni, con schiarite intermittenti soprattutto nelle ore centrali e serali.

Mattino: nubi irregolari e vento moderato da Est

Le prime ore del giorno vedranno nubi sparse alternate a momenti di cielo parzialmente sereno, in un contesto atmosferico tipicamente invernale ma asciutto. I venti moderati dai quadranti orientali soffieranno soprattutto lungo la costa, rendendo il clima leggermente più fresco percepito. La temperatura minima si attesterà attorno ai 7°C, mentre lo zero termico sarà posizionato intorno ai 1231 metri, valore coerente con una massa d’aria stabile ma umida.

Pomeriggio: variabilità persistente e mare poco mosso

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità resterà irregolare, con ampie schiarite alternate a passaggi nuvolosi. Non sono previsti fenomeni di rilievo e la situazione rimarrà tranquilla su tutto il territorio urbano. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, con venti in attenuazione e rotazione dai quadranti occidentali, favorendo un mare poco mosso nel Golfo di Trieste.

Sera: tempo asciutto e clima mite per la stagione

In serata il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con un clima complessivamente mite e stabile. L’assenza di allerta meteo e di precipitazioni rende la giornata adatta alle normali attività serali, sia in città sia lungo la fascia costiera.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 31 gennaio: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite;

tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite; Domenica 1 febbraio: soleggiato, con clima più asciutto;

soleggiato, con clima più asciutto; Lunedì 2 febbraio: ancora soleggiato, condizioni stabili e temperature in lieve aumento.

