Trieste, previsioni meteo del 31 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di sabato 31 gennaio 2026 si preannuncia stabile e nel complesso soleggiata su Trieste, grazie al rafforzamento dell’alta pressione sul Nord-Est. Il contesto atmosferico sarà asciutto, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e un clima invernale mitigato dall’influenza marina, seppur accompagnato da venti orientali sostenuti. L’azione dell’anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile per l’intero arco della giornata. Le eventuali nubi presenti saranno sporadiche e innocue, senza alcun rischio di precipitazioni. Il quadro meteorologico risulterà quindi ideale per le attività all’aperto, pur con qualche attenzione in più lungo la costa a causa del vento.

Mattino: cielo poco nuvoloso e Bora moderata

Durante le ore mattutine il cielo si presenterà poco nuvoloso, con ampie schiarite già dalle prime ore del giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 7°C, valore piuttosto mite per il periodo. I venti moderati da Est-Nordest, tipici del Golfo di Trieste, inizieranno a farsi sentire, rendendo l’aria più frizzante soprattutto nelle zone esposte. Lo zero termico sarà collocato attorno ai 1230 metri, indice di una massa d’aria relativamente temperata in quota.

Pomeriggio: sole prevalente e vento più teso

Nel pomeriggio proseguiranno condizioni di tempo asciutto e luminoso, con cieli prevalentemente sereni. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, favorendo una percezione climatica gradevole nelle aree riparate. I venti da Est-Nordest tenderanno però a intensificarsi, diventando tesi, mentre il mare resterà poco mosso, senza particolari criticità per la navigazione costiera.

Sera: stabilità atmosferica e clima tranquillo

In serata il tempo resterà stabile e asciutto, con cieli poco nuvolosi e ventilazione ancora presente ma in graduale attenuazione. Nessuna allerta meteo è attiva sul territorio comunale.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 1 febbraio: tempo soleggiato e stabile, con clima gradevole;

tempo soleggiato e stabile, con clima gradevole; Lunedì 2 febbraio: ancora bel tempo, senza variazioni significative;

ancora bel tempo, senza variazioni significative; Martedì 3 febbraio: peggioramento con piogge in arrivo.

