A Tortona il finale punto a punto stavolta si tinge di bianconero

TORTONA – L’Old Wild West Udine si leva finalmente la scimmia di dosso e batte in trasferta la Betram Tortona, una delle “big” di questo campionato, per 80 a 79.

Dopo i finali amari, punto a punto, con Bologna, Milano e Brescia, stavolta a sorridere sono i bianconeri, usciti con i due punti in classifica che li mantengono in una posizione di relativa tranquillità. Anche perché dietro di loro ha perso Cantù, in casa con Venezia, nell’altro anticipo del sabato.

Il finale del match è sembrato lo stesso visto a Milano, se non per l’epilogo. A soli 5” dal termine, con la palla che scotta tra le mani, capitan Alibegovic si inventa un canestro da tre punti chiuso sul lato destro del campo e porta gli ospiti sul +1. Time-out della formazione di casa con coach Fioretti che affida l’ultima chance al suo fuoriclasse Vital. La guardia americana, ben marcato da Zoriks, si affida al tiro da tre punti che, diversamente da quanto avvenuto con il triplone di Brooks a Milano, viene sputato dal ferro.

Non la migliore partita dei friulani, quella giocata a Tortona, come sottolineato nel dopo partita da coach Vertemati, ma il successo premia finalmente gli sforzi di Alibegovic e compagni che troppe volte si erano visti sfuggire all’ultimo vittorie con formazioni di alta classifica.

Prima dell’incandescente finale, si era vista una APU dai due volti: lenta, fallosa e soggiogata fisicamente nei primi 20′, in cui è andata sotto anche di 10 punti (36-26), ben organizzata, più veloce e battagliera nella ripresa, in cui è stata più volte davanti ai padroni di casa ed è arrivata lucida nella contesa finale.

Tra i singoli, ovviamente da menzionare ancora una volta uno straordinario Alibegovic (18 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 29′ in campo), anche se è stato tutto il pacchetto dei “piccoli” bianconeri a produrre bene per la squadra di Vertemati. Unica eccezione: uno Zoriks apparso ancora “spaesato” che, però, almeno in difesa, riesce a fornire il suo concreto apporto.

Domenica prossima, l’Old Wild West ritornerà a giocare tra le mura amiche in un match di notevole importanza per le prospettive di salvezza: al Palasport Carnera-CrediFriuli arriverà, infatti, la Dinamo Sassari.

Bertram Derthona Basket – Apu Old Wild West Udine 79-80 (18-16, 41-34, 60-60)

Derthona Tortona: Vital 17, Hubb 21, Gorham, Mangon 2, Pecchia, Chapman 5, Di Meo n.e., Tandia n.e., Strautins 11, Baldasso 10, Olejniczak 8, Bilgha 5. Allenatore: Fioretti.

Apu Udine: Christon 18, Zoriks, Alibegovic 18, Spencer 2, Pavan n.e., Mekowulu 11, Da Ros 2, Bendzius 6, Dawkins 2, Calzavara 13, Mizerniuk n.e., Ikangi 8. Allenatore: Vertemati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook