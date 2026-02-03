Trieste, previsioni meteo del 4 febbraio 2026

TRIESTE – La giornata di mercoledì 4 febbraio si preannuncia marcatamente perturbata su Trieste, sotto l’influenza diretta di una area di bassa pressione che continuerà ad abbracciare l’intero Nord Est. Il capoluogo giuliano sarà interessato da cieli molto nuvolosi o coperti per tutta la giornata, con piogge diffuse e persistenti, accompagnate da un rinforzo dei venti orientali e da un mare da poco mosso a mosso. Il contesto sinottico resta dominato da una circolazione depressionaria ben strutturata, responsabile di maltempo diffuso su pianure, Prealpi e aree costiere. Le correnti orientali in rinforzo contribuiranno ad alimentare le precipitazioni, che a tratti potranno assumere carattere di rovescio, soprattutto nel pomeriggio.

Mattino: piogge continue e atmosfera umida

La mattinata si aprirà con cielo coperto e piogge deboli ma diffuse, destinate a proseguire senza vere pause. I venti moderati da Est manterranno un clima umido e mite, con temperature minime attorno ai 9°C. Il mare poco mosso tenderà gradualmente a incresparsi.

Pomeriggio: precipitazioni più intense e vento in rinforzo

Nel corso del pomeriggio le piogge risulteranno più insistenti, con accumuli complessivi che potranno raggiungere i 25 millimetri. I venti orientali, in rotazione a Est-Nordest, diventeranno tesi, rendendo il mare mosso. La temperatura massima si attesterà intorno agli 11°C, mentre lo zero termico salirà fino a 1905 metri, limitando le nevicate alle alte quote alpine.

Sera: maltempo persistente senza miglioramenti

In serata non sono attesi cambiamenti significativi: il cielo resterà coperto e le piogge proseguiranno, seppur con intensità variabile. Resta attiva l’allerta meteo per pioggia, soprattutto in relazione ai quantitativi cumulati.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 5 febbraio: ancora piogge diffuse;

ancora piogge diffuse; Venerdì 6 febbraio: maltempo persistente;

maltempo persistente; Sabato 7 febbraio: piogge deboli e intermittenti;

