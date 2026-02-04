Go!2025 spinge il turismo: Gorizia vola con presenze record, +25% in un solo anno

L’anno di Go!2025 segna un punto di svolta per Gorizia e per l’intero territorio provinciale. I dati sul turismo parlano chiaro e certificano una crescita senza precedenti, destinata – nelle intenzioni della Regione – a diventare strutturale. È quanto emerso dall’incontro tra l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini e il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, nel corso del quale è stato fatto il punto sui risultati dell’anno della Capitale europea della Cultura.

Un anno eccezionale per Gorizia

«Il 2025 è stato un anno eccezionale per Gorizia», ha sottolineato Bini. Le presenze turistiche sono aumentate del 25% rispetto al 2024 e risultano più che raddoppiate rispetto al periodo pre-Covid, con un incremento del +118,8% rispetto al 2019. Numeri che raccontano una città capace di cambiare volto, investendo su cultura, eventi e infrastrutture, e di riscoprire una vocazione turistica a lungo rimasta in secondo piano.

Secondo l’assessore, Go!2025 non rappresenta un traguardo, ma «una tappa fondamentale di un percorso che ora deve continuare», puntando su una strategia di sviluppo di lungo periodo.

Crescono i flussi dal Nord Italia

Analizzando la provenienza dei visitatori, il 2025 ha registrato una crescita significativa dei flussi dal Nord Italia. In particolare:

Lombardia : +46%

: +46% Trentino-Alto Adige : +69,9%

: +69,9% Veneto : +44,6%

: +44,6% Emilia-Romagna: +83,2%

Un segnale forte della rinnovata capacità attrattiva di Gorizia, sempre più percepita come meta culturale e turistica di qualità anche oltre i confini regionali.

Turismo internazionale in forte espansione

Ancora più rilevante è il dato legato al turismo internazionale. I visitatori austriaci sono quadruplicati, passando da 2.731 presenze nel 2024 a 9.230 nel 2025, con un incremento del +238%. Positivi anche i numeri provenienti da altri Paesi europei e non solo: Germania (+46,3%), Slovenia (+61%), Svizzera (+43,6%), Croazia (+30,1%) e Stati Uniti (+18,7%).

Eventi e nuovi spazi culturali trainano la città

«Numeri che confermano la crescente attrattività di Gorizia», ha aggiunto Bini, evidenziando il ruolo chiave di nuovi contenitori culturali ed eventi di richiamo nazionale. Il successo della nuova Galleria Bombi, che ha registrato un boom di visitatori nelle prime settimane di apertura, e l’avvio della stagione dei concerti nell’area dell’aeroporto Duca d’Aosta, che ospiterà il grande live di Cesare Cremonini il 31 maggio, dimostrano le potenzialità di crescita futura della città.

Benefici estesi a tutto il territorio

Gli effetti positivi di Go!2025 non si fermano a Gorizia. La Capitale europea della Cultura ha favorito anche l’aumento dei pernottamenti nel Collio e nel Monfalconese. Complessivamente, nella provincia di Gorizia le presenze turistiche nel 2025 sono cresciute del 5,1% rispetto al 2024 e del 38,5% rispetto al 2019, confermando un trend strutturale di crescita.

