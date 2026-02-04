Shopping online shock a Udine: ordina vestiti e riceve oltre 800 grammi di hashish

Un acquisto online come tanti si è trasformato in una scoperta choc per una donna di 50 anni residente a Udine, che al posto dei capi d’abbigliamento ordinati ha trovato oltre 800 grammi di hashish. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi e ha portato all’intervento immediato dei carabinieri della stazione di Udine, che hanno sequestrato la sostanza stupefacente e avviato le indagini.

La donna aveva effettuato un ordine su una piattaforma di e-commerce specializzata nella compravendita di vestiti e accessori, senza alcun sospetto. Il pacco, regolarmente intestato a lei, è arrivato dalla Spagna, ma al momento dell’apertura la sorpresa è stata tutt’altro che piacevole.

La scoperta al momento della consegna

All’interno del pacco, anziché l’abbigliamento acquistato, la 50enne ha trovato tre buste di cellophane. Una volta aperte, gli involucri emanavano un odore inequivocabile, riconducibile a sostanza stupefacente. Resasi conto della situazione, la donna ha scelto di contattare immediatamente le forze dell’ordine, evitando di toccare ulteriormente il contenuto.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno proceduto agli accertamenti del caso. Le analisi hanno confermato che si trattava di hashish per un peso complessivo superiore agli 800 grammi, quantità compatibile con finalità di spaccio.

Sequestro e indagini in corso

I carabinieri hanno posto sotto sequestro i tre involucri e avviato un’indagine per chiarire l’origine della spedizione. Al momento, l’identità del mittente risulta sconosciuta, così come le modalità con cui il pacco sia finito intestato a una persona del tutto estranea ai fatti.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la filiera della spedizione e verificare se si tratti di un errore, di un tentativo di traffico di droga o di un uso improprio delle piattaforme di e-commerce per il trasporto di sostanze illegali.

Le raccomandazioni dei carabinieri

L’Arma dei carabinieri coglie l’occasione per ribadire alcune raccomandazioni fondamentali rivolte ai cittadini. In caso di ricezione di pacchi dal contenuto sospetto è importante:

non manomettere né aprire ulteriormente la spedizione

contattare subito le forze dell’ordine

segnalare l’accaduto anche alla piattaforma di e-commerce utilizzata

Un comportamento corretto e tempestivo, come quello tenuto dalla donna, consente di evitare conseguenze legali e di facilitare il lavoro investigativo.

