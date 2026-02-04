Trieste, previsioni meteo del 5 febbraio 2026
Trieste: giovedì 5 febbraio cieli nuvolosi con deboli piogge in mattinata, schiarite dalla sera e venti tesi da Est.
TRIESTE – Giovedì 5 febbraio 2026, la città di Trieste sarà interessata da cieli molto nuvolosi con piogge residue durante la mattinata, in graduale miglioramento verso la sera. La giornata inizierà con venti tesi da Est-Nordest e un mare mosso, mentre le temperature oscilleranno tra 9°C e 10°C. Non sono previste allerte significative, se non la presenza di venti forti al mattino.
Mattino: cieli molto nuvolosi e piogge residue
Durante la mattinata, Trieste presenterà cieli coperti o molto nuvolosi, con deboli piogge intermittenti. I venti saranno tesi da Est-Nordest, con possibili raffiche lungo la costa. La temperatura minima si manterrà sui 9°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1588 metri. Il mare mosso potrà creare disagio per le attività diportistiche.
Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni
Nel pomeriggio, la circolazione depressionaria tenderà ad attenuarsi, favorendo un graduale miglioramento del tempo. Le piogge residue si ridurranno significativamente, con cieli ancora nuvolosi ma con prime aperture tra le nubi. I venti si indeboliranno e ruoteranno da Est, mentre le temperature saliranno fino a 10°C. Il mare passerà da mosso a poco mosso nelle zone più riparate del Golfo di Trieste.
Sera: prime schiarite
In serata, Trieste vedrà l’arrivo di prime schiarite e cieli più sereni, mentre i venti si manterranno moderati da Est. La notte trascorrerà con temperature stabili, intorno ai 9°C, e il mare sarà poco mosso, garantendo condizioni più tranquille per la navigazione e le attività lungo costa.
Tendenza meteo Trieste
- Venerdì 6 febbraio: pioggia leggera in alcune zone, venti deboli;
- Sabato 7 febbraio: giornata variabile con alternanza di nuvole e sole;
- Domenica 8 febbraio: soleggiato, ideale per attività all’aperto.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login