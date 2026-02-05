Trieste, previsioni meteo del 8 gennaio 2026

TRIESTE – Venerdì 6 febbraio 2026, la città di Trieste sarà interessata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge al mattino, in graduale attenuazione nel corso della giornata. L’accumulo previsto sarà di circa 7mm di pioggia. La temperatura massima raggiungerà 11°C, la minima sarà di 9°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1641 metri. I venti saranno moderati al mattino da Nordest e moderati al pomeriggio da Nord-Nordest, con mare poco mosso. Nessuna allerta meteo è presente.

Mattino: piogge sparse e cieli coperti

Durante le prime ore della giornata, Trieste vedrà cieli molto nuvolosi con deboli piogge, localmente anche rovesci a carattere temporalesco sulle pianure meridionali. Le Prealpi saranno coperte con nuvolosità intensa, mentre le Alpi presenteranno nubi sparse alternate a schiarite. I venti da Nordest saranno moderati, contribuendo a un senso di freschezza, ma senza fenomeni di forte intensità.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e prime schiarite

Nel corso del pomeriggio si registrerà una graduale attenuazione delle piogge, con cieli che diventano parzialmente nuvolosi sulle pianure e sulle zone collinari. Le Prealpi presenteranno aperture tra le nuvole, mentre sulle Alpi le nubi rimarranno sparse ma con sole intermittente. I venti ruoteranno dai quadranti nord-orientali verso sud-ovest, mantenendosi moderati.

Sera: cieli parzialmente nuvolosi e calma dei venti

In serata, le condizioni miglioreranno ulteriormente con cieli parzialmente nuvolosi e assorbimento dei fenomeni precipitativi. La temperatura rimarrà stabile intorno a 9-10°C, con venti deboli. Il mare sarà poco mosso, ideale per passeggiate sul lungomare o attività all’aperto.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 7 febbraio: piogge leggere e locali rovesci al mattino, attenuazione nel pomeriggio; venti moderati;

piogge leggere e locali rovesci al mattino, attenuazione nel pomeriggio; venti moderati; Domenica 8 febbraio: giornata variabile con alternanza di nubi e schiarite, temperature miti;

giornata variabile con alternanza di nubi e schiarite, temperature miti; Lunedì 9 febbraio: cieli con velature sparse, senza fenomeni significativi e venti leggeri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook