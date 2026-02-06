Trieste, previsioni meteo del 7 febbraio 2026

TRIESTE – La giornata di sabato 7 febbraio 2025 a Trieste sarà ancora influenzata dagli effetti di una circolazione depressionaria in graduale attenuazione, responsabile di cieli molto nuvolosi e deboli piogge, destinate però a esaurirsi nel corso della sera. Un contesto meteorologico tipicamente invernale, con condizioni in lento miglioramento sul finire della giornata.

Mattino: cielo coperto e piogge deboli

Durante le prime ore del giorno il capoluogo giuliano sarà interessato da cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli ma diffuse, per un accumulo stimato intorno ai 4 millimetri. Le temperature minime si attesteranno sugli 8°C, mantenendo un clima umido e piuttosto mite per il periodo. I venti soffieranno deboli dai quadranti Sud-Sudest, mentre il mare si presenterà quasi calmo, senza particolari criticità lungo il litorale.

Pomeriggio: precipitazioni in attenuazione

Nel corso del pomeriggio le piogge tenderanno progressivamente ad attenuarsi, pur in un contesto ancora nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, valore in linea con le medie stagionali. I venti rinforzeranno moderatamente, disponendosi dai quadranti Nord-Nordest, favorendo un ricambio d’aria che anticiperà il miglioramento serale. Lo zero termico si manterrà attorno ai 1579 metri.

Sera: stop alle piogge e prime schiarite

In serata è atteso un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cessazione delle precipitazioni e prime schiarite, soprattutto lungo la costa. Il quadro resterà comunque fresco e ventilato, ma senza fenomeni di rilievo. Su Trieste non sono in vigore allerte meteo.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 8 febbraio: cielo nuvoloso, con tempo in prevalenza asciutto;

cielo nuvoloso, con tempo in prevalenza asciutto; Lunedì 9 febbraio: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite; Martedì 10 febbraio: nuovo peggioramento con piogge.

