Prova di maturità dell’APU che regola anche Sassari

UDINE – L’Old Wild West Udine dà continuità al successo esterno colto a Tortona la settimana scorsa aggiungendo la vittoria casalinga sul Banco Sardegna Sassari per 92 a 79. Un successo importante in chiave salvezza quello dei bianconeri e la conferma che la squadra guidata da coach Vertemati c’è e può dare ancora molte soddisfazioni.

I friulani, a parte le schermaglie iniziali, sono stati davanti per tutta la partita, spesso con vantaggi a doppia cifra, anche se gli ospiti hanno dato filo da torcere quasi sino alla fine, confermando di essere un collettivo con un potenziale offensivo molto importante, nonostante le assenze pesanti degli americani Marshall e Pullen. In particolare, oltre gli italianissimi ed interessanti Visconti e Vincini, nei Sardi è stata l’ala-pivot Thomas (12 punti e 6 rimbalzi in soli 17′) a farsi notare ed è stato un cliente difficile per Bendzius e Da Ros.

Udine, priva a sua volta del solito Hickey e questa volta anche di Dawkins (in panchina solo per onor di firma), ha messo insieme un’altra prova corale dove, alla consueta e premiata intensità difensiva e forza a rimbalzo, si sono aggiunte le prove ancora una volta sopra la media di capitan Alibegovic (26 punti con 6/9 da tre punti in 28′ ) e del centro Mekowulu (19 punti, 8 rimbalzi e 2 belle stoppate in soli 23′).

A ben disimpegnarsi anche in fase offensiva è stato questa volta anche il lettone Zoriks al quale coach Vertemati ha più volte consegnato, nel corso della partita, le chiavi della regia, spostando Christon in posizione di guardia. Il giocatore, in 29′ sul parquet, ha mostrato sul campo grande personalità, nonché smazzato la bellezza di 6 assist e segnato 7 punti, tra cui la prima tripla dal suo arrivo in Italia.

Domenica prossima Alibegovic e compagni faranno visita alla Virtus Bologna per una partita con un pronostico sulla carta chiuso, ma che, ricordando come finì all’andata il match giocato al Palasport Carnera – CrediFriuli, potrebbe, invece, riservare qualche sorpresa.

APU Old Wild West Udine – Dinamo Banco di Sardegna 92-79 (19-19, 46-35, 69-60)

APU Old Wild West: Alibegovic 26, Spencer 6, Pavan NE, Mekowulu 19, Da Ros 5, Bendzius 5, Dawkins NE, Calzavara 11, Mizerniuk NE, Ikangi 4, Zoriks 7, Christon 9, Biasutti NE. Allenatore: Vertemati

Dinamo Banco di Sardegna: Buie 15, Zanelli, Seck, Beliauskas 9, Johnson 8, Ceron, Casu NE, Vincini 11, Mezzanotte 3, Thomas 12, McGlynn 12, Visconti 9. Allenatore: Mrisc

