Trieste, previsioni meteo del 11 febbraio 2026

TRIESTE – La giornata di mercoledì 11 febbraio a Trieste sarà influenzata dagli ultimi effetti di una circolazione depressionaria, responsabile di condizioni di maltempo diffuso soprattutto al mattino. Il tempo resterà instabile per gran parte della giornata, con piogge diffuse e cieli coperti, ma è atteso un graduale miglioramento in serata, quando i fenomeni tenderanno ad attenuarsi.

Mattino: cieli coperti e piogge diffuse

Le prime ore del giorno si apriranno con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge persistenti, localmente anche sotto forma di rovesci. I quantitativi previsti sono abbastanza significativi, con circa 11 mm di pioggia nell’arco della giornata. Le temperature si manterranno elevate per il periodo: la minima sarà di 9°C, mentre i venti tesi di Scirocco, provenienti da Sud, contribuiranno a rendere l’atmosfera umida e poco gradevole.

Pomeriggio: instabilità in attenuazione ma tempo ancora grigio

Nel corso del pomeriggio la situazione meteorologica tenderà lentamente a migliorare, pur restando molta nuvolosità. Le piogge diventeranno più intermittenti, con fasi di attenuazione soprattutto verso sera. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre i venti resteranno tesi dai quadranti meridionali, in rotazione da Sud-Sudovest. Il mare sarà mosso, condizione tipica in presenza di ventilazione sostenuta da Sud.

Sera: stop alle piogge e primi segnali di miglioramento

In serata è previsto l’assorbimento delle precipitazioni, con cielo ancora nuvoloso ma asciutto. Lo zero termico, attestato intorno ai 1714 metri, indica un contesto ancora mite anche in quota.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 12 febbraio: nuova fase piovosa;

nuova fase piovosa; Venerdì 13 febbraio: tempo più stabile e soleggiato;

tempo più stabile e soleggiato; Sabato 14 febbraio: ritorno delle piogge.

