Trieste, previsioni meteo del 12 febbraio 2026
Trieste 12 febbraio: mattina con pioggia e nuvole, sera con schiarite; venerdì sole, sabato pioggia, domenica nuvoloso.
TRIESTE – A Trieste, giovedì 12 febbraio, la giornata inizierà con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge, conseguenza della residua circolazione depressionaria. Nel corso della sera, è previsto un graduale miglioramento con schiarite che renderanno più luminosa la città. Durante la giornata, la temperatura massima toccherà gli 11°C, la minima sarà di 9°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1783 metri. I venti tesi da Sud caratterizzeranno l’intera giornata, con mare poco mosso. Nessuna allerta meteo è presente.
Mattino: nuvole dense e piogge residue
Nelle prime ore, Trieste sarà interessata da cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge e rovesci localmente intensi, occasionalmente anche temporaleschi sulle pianure meridionali. I venti provenienti da Sud tesi aumenteranno la sensazione di umidità, mentre le temperature resteranno relativamente miti per il periodo, tra 9°C e 11°C.
Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni
Dal pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, con graduale assorbimento dei rovesci. Le Prealpi vedranno ancora nuvolosità diffusa, ma con fenomeni meno intensi. I venti continueranno tresi da Sud, favorendo un leggero aumento della temperatura percepita. La giornata offrirà quindi un miglioramento graduale delle condizioni meteo.
Sera: schiarite e cieli più sereni
Entro la sera, la nuvolosità si ridurrà significativamente, con ampie schiarite sulla città e lungo la costa. Il mare si presenterà poco mosso, rendendo le ore serali ideali per passeggiate o attività all’aperto.
Tendenza meteo Trieste
- Venerdì 13 febbraio: giornata prevalentemente soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature miti;
- Sabato 14 febbraio: ritorno della pioggia, con alternanza di nubi e schiarite;
- Domenica 15 febbraio: nuvolosità variabile, cieli nuvolosi ma senza precipitazioni significative.
