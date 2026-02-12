Trieste, previsioni meteo del 13 febbraio 2026
Trieste 13 febbraio: giornata stabile e poco nuvolosa senza piogge. Sabato peggiora, domenica sole, lunedì variabile.
TRIESTE – A Trieste, la giornata di venerdì 13 febbraio 2026 sarà caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che abbraccia l’intero Friuli Venezia Giulia. Non sono previste precipitazioni, mentre le temperature si manterranno su valori tipici del periodo: massima di 10°C, minima di 9°C. Lo zero termico si attesterà attorno ai 1887 metri. I venti saranno deboli o moderati e il mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo è segnalata.
Mattino: cieli poco nuvolosi e venti deboli
La giornata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da venti deboli da Sud. Il clima risulterà piuttosto mite lungo la fascia costiera, con scarsa escursione termica tra notte e giorno. La presenza dell’alta pressione garantirà una buona qualità dell’aria e ottime condizioni per attività all’aperto.
Pomeriggio: stabilità e mare quasi calmo
Nel pomeriggio il quadro resterà sostanzialmente invariato, con nuvolosità irregolare ma innocua. I venti ruoteranno da Ovest, mantenendosi moderati, mentre il mare resterà quasi calmo, ideale per passeggiate sul lungomare o attività nautiche leggere. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 10°C, senza variazioni significative.
Sera: qualche addensamento senza fenomeni
In serata potranno comparire lievi annuvolamenti, ma senza precipitazioni. La pressione atmosferica continuerà a garantire condizioni stabili su tutta la provincia.
Tendenza meteo Trieste
- Sabato 14 febbraio: previsto un aumento della nuvolosità con piogge leggere;
- Domenica 15 febbraio: ritorno del sole e clima più stabile;
- Lunedì 16 febbraio: condizioni variabili con nubi sparse, ma senza fenomeni di rilievo.
