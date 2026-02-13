Trieste, previsioni meteo del 14 febbraio 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di sabato 14 febbraio 2026 indicano una giornata inizialmente perturbata ma in progressivo miglioramento. La circolazione depressionaria che ha interessato il Nord Est allenta la presa, lasciando spazio a condizioni più asciutte nella seconda parte della giornata. Sono previsti 2mm di pioggia complessivi, concentrati soprattutto nelle prime ore. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Mattino: cielo coperto e deboli precipitazioni

Su Trieste la mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge diffuse. Le precipitazioni, pur non intense, potranno risultare localmente continue nelle prime ore, accompagnate da un contesto grigio e umido tipico delle fasi di instabilità residua. I venti soffieranno moderati da Est, contribuendo a mantenere il cielo compatto lungo la fascia costiera.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni

Nel corso del pomeriggio le piogge tenderanno gradualmente ad attenuarsi. La copertura nuvolosa rimarrà estesa, ma con fenomeni sempre più sporadici. I venti ruoteranno progressivamente disponendosi tesi da Sudest, con una ventilazione percepibile lungo il litorale. Il mare resterà poco mosso, senza criticità per la navigazione costiera.

Sera: schiarite e ritorno a condizioni asciutte

Dalla sera è atteso un miglioramento più deciso, con schiarite anche ampie e cessazione definitiva delle precipitazioni. Il ritorno a condizioni asciutte sarà favorito dall’ingresso di aria più secca, preludio a una domenica più stabile e soleggiata.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 15 febbraio: prevalenza di sole e stabilità atmosferica;

prevalenza di sole e stabilità atmosferica; Lunedì 16 febbraio: possibile pioviggine o nuvolosità variabile;

possibile pioviggine o nuvolosità variabile; Martedì 17 febbraio: ritorno a condizioni soleggiate.

