Trieste, previsioni meteo del 19 febbraio 2026
Meteo Trieste 19 febbraio: piogge e venti forti per tutta la giornata, mare mosso. Weekend più stabile e soleggiato.
TRIESTE – Il meteo a Trieste per giovedì 19 febbraio 2026 sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli e persistenti per l’intera giornata. L’area sarà interessata da un’area di bassa pressione che abbraccia tutto il Nord Est, determinando maltempo diffuso e venti forti. Sono previsti 17 mm di pioggia. Le temperature varieranno tra 10°C di minima e 13°C di massima, con zero termico a 1909 metri. I venti forti da Sud-Sudest manterranno il mare mosso. È presente allerta meteo per vento.
Mattino: cieli coperti e precipitazioni diffuse
La mattinata sarà dominata da cieli molto nuvolosi, con piogge continue e locali rovesci anche a carattere temporalesco. I venti forti da Sud-Sudest renderanno l’atmosfera piuttosto movimentata sul mare e in città. Le previsioni per il porto e la costa indicano mare da mosso a molto mosso, con possibili difficoltà alla navigazione leggera.
Pomeriggio: persistenza del maltempo
Nel pomeriggio le precipitazioni rimarranno diffuse, anche a carattere di rovescio. I venti continueranno a soffiare forti da Sud-Sudest, mantenendo la situazione dinamica e instabile. Le temperature massime raggiungeranno 13°C, con il cielo ancora coperto ma senza fenomeni estremi di intensità.
Sera: rasserenamenti in lieve attenuazione
In serata i fenomeni tenderanno a diminuire, ma cieli coperti e rovesci occasionali saranno ancora possibili. I venti continueranno a essere sostenuti, mantenendo il mare mosso.
Tendenza meteo Trieste
- Venerdì 20 febbraio: tempo variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite, fenomeni isolati possibili;
- Sabato 21 febbraio: giornata soleggiata, clima stabile e asciutto, ottima visibilità;
- Domenica 22 febbraio: tempo sereno e soleggiato, cielo limpido per l’intera giornata.
