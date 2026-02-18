Trieste, previsioni meteo del 19 febbraio 2026

TRIESTE – Il meteo a Trieste per giovedì 19 febbraio 2026 sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti con piogge deboli e persistenti per l’intera giornata. L’area sarà interessata da un’area di bassa pressione che abbraccia tutto il Nord Est, determinando maltempo diffuso e venti forti. Sono previsti 17 mm di pioggia. Le temperature varieranno tra 10°C di minima e 13°C di massima, con zero termico a 1909 metri. I venti forti da Sud-Sudest manterranno il mare mosso. È presente allerta meteo per vento.

Mattino: cieli coperti e precipitazioni diffuse

La mattinata sarà dominata da cieli molto nuvolosi, con piogge continue e locali rovesci anche a carattere temporalesco. I venti forti da Sud-Sudest renderanno l’atmosfera piuttosto movimentata sul mare e in città. Le previsioni per il porto e la costa indicano mare da mosso a molto mosso, con possibili difficoltà alla navigazione leggera.

Pomeriggio: persistenza del maltempo

Nel pomeriggio le precipitazioni rimarranno diffuse, anche a carattere di rovescio. I venti continueranno a soffiare forti da Sud-Sudest, mantenendo la situazione dinamica e instabile. Le temperature massime raggiungeranno 13°C, con il cielo ancora coperto ma senza fenomeni estremi di intensità.

Sera: rasserenamenti in lieve attenuazione

In serata i fenomeni tenderanno a diminuire, ma cieli coperti e rovesci occasionali saranno ancora possibili. I venti continueranno a essere sostenuti, mantenendo il mare mosso.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 20 febbraio: tempo variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite, fenomeni isolati possibili;

tempo variabile, con alternanza tra nuvole e schiarite, fenomeni isolati possibili; Sabato 21 febbraio: giornata soleggiata, clima stabile e asciutto, ottima visibilità;

giornata soleggiata, clima stabile e asciutto, ottima visibilità; Domenica 22 febbraio: tempo sereno e soleggiato, cielo limpido per l’intera giornata.

