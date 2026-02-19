Trieste, previsioni meteo del 20 febbraio 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo Trieste per venerdì 20 febbraio indicano una giornata divisa in due fasi: maltempo debole al mattino con residue piogge e progressivo miglioramento dal pomeriggio, grazie al rinforzo dell’alta pressione sul Nord Est. Sono attesi complessivamente 4 millimetri di pioggia, concentrati nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori invernali ma non rigidi, con minima di 7°C e massima di 11°C. Lo zero termico si attesterà a 1269 metri. Presente un’allerta meteo per vento, con raffiche sostenute di Bora da Est-Nordest. Mare poco mosso.

Mattino: cieli coperti, piogge deboli e Bora forte

La mattinata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi con deboli piogge diffuse, più probabili tra l’alba e la tarda mattinata. Le precipitazioni saranno modeste ma potranno rendere umide le strade cittadine. I venti forti da Est-Nordest, tipici episodi di Bora, soffieranno con intensità sostenuta lungo il litorale e sulle aree più esposte. Le temperature si manterranno intorno ai 7-9°C nelle prime ore.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e prime schiarite

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco nuvolosi verso sera. Le piogge tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio a condizioni più stabili. La massima di 11°C sarà raggiunta nelle ore centrali. I venti resteranno forti da Nordest, mantenendo l’aria tersa e una buona visibilità. Il mare si presenterà poco mosso, in attenuazione rispetto alle ore precedenti.

Sera: stabilità e cielo più aperto

In serata il tempo sarà generalmente asciutto, con ampie schiarite e clima più stabile. L’alta pressione tenderà a consolidarsi ulteriormente, favorendo un miglioramento più deciso nelle ore successive.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 21 febbraio: giornata soleggiata e stabile, con Bora in attenuazione;

giornata soleggiata e stabile, con Bora in attenuazione; Domenica 22 febbraio: ancora sole prevalente e clima più gradevole nelle ore centrali;

ancora sole prevalente e clima più gradevole nelle ore centrali; Lunedì 23 febbraio: possibile variabilità, con nubi in aumento ma senza segnali di maltempo significativo.

