Udine, controlli straordinari nei bar: 157 persone identificate e 18 locali verificati in due giorni

UDINE – È scattato nelle zone considerate più delicate della città il piano straordinario di sicurezza messo in campo dalla Polizia di Stato nelle giornate di mercoledì 18 e venerdì 20 febbraio 2026. Un’azione mirata che ha interessato pubblici esercizi e avventori, con controlli concentrati nei bar e nei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande.

L’operazione ha visto il coinvolgimento del personale della Questura di Udine, affiancato dall’Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza e dalla Polizia locale, in un dispositivo interforze che ha operato sia nel capoluogo friulano sia nei comuni dell’hinterland.

L’obiettivo è stato duplice: da un lato garantire il rispetto della normativa di settore, dall’altro rafforzare la sicurezza urbana, attraverso verifiche puntuali sulle attività economiche aperte al pubblico e sui clienti presenti nei locali.

I numeri dell’attività

Il bilancio delle due giornate di controlli restituisce la dimensione dell’intervento: 157 persone identificate, 18 esercizi pubblici controllati e 52 autovetture sottoposte a verifica.

Un’attività capillare che ha interessato sia gli avventori sia i titolari delle attività, con accertamenti mirati alla regolarità amministrativa e al rispetto delle disposizioni vigenti.

A seguito delle verifiche effettuate, per due esercizi pubblici la Polizia locale provvederà a inoltrare segnalazioni agli organi competenti in ambito igienico-sanitario, così da consentire ulteriori approfondimenti e controlli specifici.

Sicurezza urbana e prevenzione

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e monitoraggio predisposto per le aree ritenute più sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico. L’intensificazione dei controlli punta a mantenere alta l’attenzione su situazioni potenzialmente critiche, attraverso una presenza coordinata e visibile delle forze dell’ordine.

Il dispositivo straordinario, fanno sapere dagli organi coinvolti, proseguirà anche nelle prossime settimane, con ulteriori servizi mirati nei quartieri e nei comuni del territorio provinciale.

Un segnale chiaro di presidio e controllo del territorio, che punta a rafforzare la percezione di sicurezza tra cittadini ed esercenti, assicurando il rispetto delle regole e la tutela degli spazi pubblici.

