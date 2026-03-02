Trieste, previsioni meteo del 3 marzo 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di martedì 3 marzo 2026 indicano una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti al mattino, seguiti da un graduale rasserenamento dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni e non risultano allerte meteo attive. Le temperature oscilleranno tra 7°C di minima e 11°C di massima, con uno zero termico a 1773 metri. I venti saranno moderati al mattino da Est-Sudest e moderati al pomeriggio da Ovest, mentre il mare risulterà quasi calmo, garantendo condizioni favorevoli per attività costiere e passeggiate lungomare.

Primo mattino: cieli molto nuvolosi

La giornata inizierà con infiltrazioni umide, responsabili di cieli molto nuvolosi o coperti, soprattutto sulle pianure e nelle zone prealpine. I venti da Est-Sudest saranno moderati, contribuendo a una percezione termica più fresca. La minima registrata sarà di 7°C, ideale per spostamenti cittadini o attività all’aperto senza fenomeni meteorologici degni di nota. Le nubi compatte limiteranno il soleggiamento fino a metà giornata.

Pomeriggio: apertura graduale dei cieli

Nel corso del pomeriggio, parziali aperture interesseranno le pianure meridionali e settentrionali, con cieli in prevalenza poco nuvolosi. I venti ruoteranno da Ovest, mantenendosi moderati, senza creare disagio per la navigazione o la vita urbana. La temperatura massima toccherà 11°C, creando un contesto mite e stabile, ideale per passeggiate e attività all’aperto. Il mare quasi calmo renderà la giornata favorevole anche per attività portuali e ricreative.

Sera: rasserenamenti diffusi

In serata, l’ingresso di correnti secche determinerà ampi rasserenamenti, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la città e la costa circostante. Le condizioni saranno stabili, con venti che tenderanno a diminuire di intensità verso la notte, rendendo il clima più piacevole.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 4 marzo: giornata soleggiata, con temperature in lieve aumento;

Giovedì 5 marzo: sole prevalente su tutta la regione, clima asciutto;

Venerdì 6 marzo: giornata serena e stabile, ideale per attività all'aperto.

