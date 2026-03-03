Trieste, previsioni meteo del 4 marzo 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di mercoledì 4 marzo 2026 confermano un contesto stabile ma caratterizzato da molte nubi alternate a schiarite, in un quadro tipicamente tardo-invernale. Non sono attese precipitazioni e non è presente alcuna allerta meteo sul territorio provinciale. Le temperature resteranno contenute: minima di 6°C e massima di 8°C, con clima fresco per l’intera giornata. Lo zero termico si attesterà a 1879 metri, valore coerente con la situazione atmosferica sul Nord Est.

Mattino: infiltrazioni umide e cieli coperti

La giornata si aprirà con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi sul capoluogo giuliano e lungo tutta la fascia costiera. Le infiltrazioni umide provenienti da ovest favoriranno una copertura compatta, soprattutto nelle prime ore. I venti saranno deboli da Ovest, mentre il mare si presenterà quasi calmo, condizione che garantirà una relativa tranquillità sul Golfo di Trieste. L’assenza di fenomeni renderà il contesto stabile, pur con scarsa luminosità.

Pomeriggio: variabilità e ventilazione moderata

Nel corso del pomeriggio la situazione resterà improntata alla variabilità asciutta. Le nubi tenderanno ad alternarsi a schiarite temporanee, più probabili lungo la fascia costiera e sulle zone carsiche. I venti rinforzeranno, disponendosi moderati da Ovest, accentuando la percezione di fresco soprattutto nelle aree esposte. La temperatura massima si attesterà intorno agli 8°C, mantenendo un clima pienamente invernale.

Sera: possibili nebbie e prime aperture

In serata è previsto un graduale miglioramento, con schiarite più ampie. Tuttavia, nelle zone meno ventilate e nei settori interni potranno formarsi banchi di nebbia o foschie, specie nelle ore notturne. Il commento del previsore per il Nord Est evidenzia come la giornata sarà segnata da molte nubi senza fenomeni significativi, con tendenza a un parziale rasserenamento serale.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 5 marzo: prevalenza di sole e cieli sereni, con clima più luminoso su Trieste e costa;

prevalenza di sole e cieli sereni, con clima più luminoso su Trieste e costa; Venerdì 6 marzo: condizioni stabili e soleggiate, temperature in lieve ripresa nelle ore centrali;

condizioni stabili e soleggiate, temperature in lieve ripresa nelle ore centrali; Sabato 7 marzo: ancora tempo soleggiato e asciutto, ideale per passeggiate sul lungomare o sul Carso.

