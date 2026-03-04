Trieste, previsioni meteo del 5 marzo 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di giovedì 5 marzo 2026 confermano un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche grazie a un campo di alte pressioni che abbraccia l’intero Nord Est. Sul capoluogo giuliano è atteso tempo soleggiato, con la sola possibilità di nubi basse o locali banchi di nebbia al mattino. Non sono previste precipitazioni e non è presente alcuna allerta meteo. Le temperature si porteranno su valori più miti rispetto ai giorni precedenti: minima di 6°C e massima di 12°C, con clima gradevole nelle ore centrali. Lo zero termico salirà fino a 2176 metri, segnale di una massa d’aria più stabile e temperata.

Mattino: possibili nubi basse, poi rapido miglioramento

La giornata inizierà con possibili nubi basse o foschie, soprattutto nelle aree più riparate e lungo la fascia costiera. Si tratterà di fenomeni localizzati e temporanei, destinati a dissolversi rapidamente con il riscaldamento diurno. I venti soffieranno moderati da Ovest, contribuendo a mantenere l’aria tersa e a favorire un cielo sempre più limpido nel corso della mattinata.

Pomeriggio: sole pieno e clima mite

Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con condizioni pienamente stabili su Trieste e sul Carso. Il contesto sarà tipicamente primaverile, con luce intensa e visibilità ottima. I venti resteranno moderati da Ovest, mentre il mare sarà quasi calmo o poco mosso, condizione favorevole per le attività portuali e per chi frequenta le Rive. La temperatura massima toccherà i 12°C, rendendo il clima piacevole e asciutto.

Sera: stabilità e cielo limpido

Anche in serata si conferma un quadro di stabilità diffusa e cielo sereno, senza variazioni significative. L’alta pressione garantirà condizioni meteo favorevoli anche nelle ore notturne. Il commento del previsore per il Nord Est evidenzia come il promontorio anticiclonico assicuri tempo stabile ed assolato ovunque, con zero termico intorno ai 2150 metri su scala regionale.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 6 marzo: ancora sole prevalente e clima mite su Trieste;

ancora sole prevalente e clima mite su Trieste; Sabato 7 marzo: condizioni anticicloniche e cielo sereno, temperature in lieve aumento;

condizioni anticicloniche e cielo sereno, temperature in lieve aumento; Domenica 8 marzo: giornata luminosa e stabile, ideale per passeggiate sul lungomare.

