Furti in casa, Udine tra le città peggiori d’Italia: i dati che preoccupano il FVG

Il Friuli-Venezia Giulia si trova ad affrontare un problema sempre più serio legato ai furti in abitazione. A evidenziarlo sono i dati dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzati con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno.

Secondo il rapporto, Udine risulta tra le città italiane più colpite dai cosiddetti “topi d’appartamento”, piazzandosi al quarto posto nella classifica nazionale.

Udine quarta in Italia per furti in casa

I numeri del 2024 fotografano una situazione tutt’altro che rassicurante. Nel capoluogo friulano sono stati registrati 1.747 furti in abitazione, pari a 33,8 episodi ogni 10mila abitanti.

Un dato che colloca Udine tra le città italiane con la maggiore incidenza di questo tipo di reato. La classifica del report evidenzia quindi come la sicurezza domestica rappresenti una delle principali criticità per il territorio, con una pressione criminale superiore alla media in diverse aree del Paese.

Dati preoccupanti per tutto il Friuli-Venezia Giulia

La situazione non riguarda solo Udine. L’intera regione mostra infatti indicatori poco confortanti.

Nel 2024 in FVG sono stati registrati 3.606 furti in casa, con un’incidenza di 30,2 colpi ogni 10mila abitanti. Si tratta di un valore più alto della media nazionale, che si ferma a 26,4 furti ogni 10mila abitanti.

Questi numeri collocano la regione al sesto posto in Italia per incidenza di furti in abitazione.

Per quanto riguarda invece le rapine in casa, nello stesso anno si sono registrati 35 episodi, pari a 2,9 casi ogni 100mila abitanti. Un dato che porta il Friuli-Venezia Giulia al nono posto nella classifica nazionale, a pari merito con il Veneto.

Furti in crescita negli ultimi anni

Il trend degli ultimi anni mostra un progressivo peggioramento della sicurezza domestica.

Tra il 2019 e il 2024 i furti in casa in Friuli-Venezia Giulia sono aumentati del 22,3%, segnale di una crescita costante del fenomeno.

Il 2025 non sembra invertire la tendenza. Nel primo semestre dell’anno – tra gennaio e giugno – sono stati registrati 1.543 furti in abitazione, con un aumento del 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando gli episodi erano stati 1.372.

Pordenone, l’aumento più forte

Particolarmente significativa è la situazione in provincia di Pordenone, dove si registra l’incremento più marcato.

Nel 2024 i furti in casa sono stati 1.011, pari a 32,5 ogni 10mila abitanti. Tuttavia nel primo semestre del 2025 gli episodi sono già saliti a 460, con un balzo del 58,1% rispetto ai 291 registrati nello stesso periodo del 2024.

Un aumento che evidenzia come il fenomeno dei furti domestici stia crescendo rapidamente anche in territori che fino a pochi anni fa apparivano relativamente più sicuri.

L’indice di sicurezza domestica in calo

Il peggioramento della situazione è confermato anche dall’Indice di Sicurezza Domestica 2025, che misura sia la sicurezza reale sia quella percepita dai cittadini.

Il FVG è scivolato al 14° posto nella classifica nazionale, perdendo ben dodici posizioni in soli due anni.

Entrando nel dettaglio degli indicatori, la regione si colloca:

all’11° posto per sicurezza della zona di residenza

al 18° posto per sicurezza personale domestica

Dati che confermano come il tema della sicurezza nelle abitazioni sia sempre più centrale per i cittadini del Friuli-Venezia Giulia, con una percezione di rischio in crescita insieme ai numeri dei reati.

