Una Varese in palla e le assenze condannano l’APU

UDINE – All’andata a Varese vinse l’APU dopo una partita dal bassissimo punteggio (59-66), al ritorno, domenica scorsa al Carnera, i lombardi hanno ricambiato il fattore, uscendo vittoriosi per 81 a 92.

Nel mezzo, due squadre che sono profondamente cambiate, per scelta o per cause di forza maggiore. All’andata Varese era priva di Alviti per infortunio e di Stewart che è stato acquistato più tardi dalla Openjobmetis, mentre al ritorno Udine ha giocato priva degli infortunati Calzavara e Benzius, oltre che di Hickey, che finirà di scontare la squalifica a fine marzo.

Alla ripresa del campionato dopo la lunga pausa per la Coppa Italia e per gli impegni della Nazionale, l’Old Wild West non è riuscita ad avere la meglio su una Varese giunta a Udine forte degli scalpi di Brescia e Milano e con una formazione che trasuda atletismo e precisione al tiro dalla distanza.

I bianconeri hanno provato a rispondere con le armi a disposizione, con una difesa di squadra di grande sacrificio, anche se non sempre impeccabile e con un Mekowulu che continua ad inanellare grandi prestazioni e che, con Varese, ha messo a segno 25 punti e 14 rimbalzi.

Non è bastato, anche perché capitan Alibegovic non è riuscito a fornire il consueto apporto offensivo a causa delle marcature asfissianti su di lui e i vari Zoricks e Dawkins non hanno approfittato del maggiore minutaggio che gli è stato concesso per offrire un contributo importante.

La partita ha avuto un’inerzia a favore di Varese sin dalle prime battute di gioco, con vantaggi che raramente, se non nel finale, hanno superato la doppia cifra. Udine ha dimostrato carattere rimanendo in partita sino alla fine, ma senza mai dare l’impressione di riuscire a sovvertire l’inerzia dl match.

Il prossimo turno di campionato vedrà gli uomini di coach Vertemati impegnati sabato 14 marzo in trasferta contro la Reyer Venezia.

Apu Old Wild West Udine – Openjobmetis Varese 81-92 (21-28, 42-46, 57-67)

Udine: Christon 7 (2/5, 1/3), Zoriks 7 (0/1, 1/1), Alibegovic 11 (0/2, 2/13), Spencer 8 (4/4), Pavan ne, Mekowulu 25 (10/16), Da Ros 5 (1/1, 1/3), Stjepanovic, Dawkins 7 (2/3, 1/3), Calzavara ne, Mizerniuk ne, Ikangi 11 (1/2, 3/9). All. Vertemati.

Varese: Stewart 9 (2/4, 1/4), Alviti 16 (1/1, 4/10), Moore 15 (6/7, 1/3), Villa ne, Assui 3 (1/3 da 3), Nkamhoua 23 (5/7, 4/5), Iroegbu 20 (3/9, 3/8), Librizzi ne, Renfro 3 (1/1, 0/2), Bergamin ne, Ladurner, Freeman 3 (0/2, 1/4). All. Kastritis.

