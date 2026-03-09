Trieste, previsioni meteo del 10 marzo 2026

TRIESTE – A Trieste domani, martedì 10 marzo, sono attese nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, senza fenomeni significativi. Il cielo mostrerà un’alternanza tra momenti soleggiati e passaggi di nubi, tipico dell’arrivo di infiltrazioni umide sulla Regione. Le temperature oscilleranno tra una minima di 8°C e una massima di 13°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno a 1787 metri. I venti saranno moderati da Est-Sudest al mattino e da Ovest-Sudovest al pomeriggio, mentre il mare sarà poco mosso. Non sono previste allerte meteo.

Mattino: nubi alternate a schiarite

Il mattino triestino vedrà cieli poco omogenei, con schiarite alternate a nubi sparse. Le condizioni rimarranno asciutte, con venti moderati da Est-Sudest che potrebbero favorire un lieve rinforzo della sensazione di fresco.

Pomeriggio: continuità della nuvolosità senza pioggia

Nel pomeriggio la situazione non subirà cambiamenti significativi, con nubi sparse e assenza di precipitazioni. I venti ruoteranno da Ovest-Sudovest, mantenendosi moderati, mentre la temperatura massima si attesterà sui 13°C.

Sera: cieli in parte sereni

Con il calare della sera, le nubi potranno ridursi in alcune zone, lasciando spazio a parziali schiarite sul capoluogo giuliano. Le condizioni resteranno stabili, senza rischio di pioggia. Infiltrazioni umide raggiungeranno la Regione, determinando un cielo nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti. Sulle Prealpi e Alpi, alcune zone potrebbero registrare un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti, con possibili deboli piogge in serata.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 11 marzo: possibili piogge leggere, con nuvolosità irregolare;

possibili piogge leggere, con nuvolosità irregolare; Giovedì 12 marzo: giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite;

giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite; Venerdì 13 marzo: nuvolosità variabile, senza fenomeni intensi.

