APU bella a metà: a Venezia si impongono i padroni di casa

VENEZIA – Nell’anticipo di sabato sera, l’Old Wild West Udine ha ceduto il passo all’Umana Venezia per 101 a 94. Una prestazione tutto sommato positiva quella dei bianconeri, in cui si sono visti i migliori Dawkins e Da Ros della stagione, anche se il rammarico per una partita che si poteva vincere non manca.

I friulani, che recuperavano Calzavara, ma erano ancora privi di Bendzius, hanno giocato una partita ai limiti della perfezione nei primi 18′ di gioco, con un’ottima circolazione di palla che ha messo in moto le giocate di Alibegovic, Mekuwulu, Christon e di un Da Ros alla migliore recita stagionale (11 punti, tutti nei primi 20′).

Davanti ad una disorientata Reyer, i friulani hanno raggiunto il massimo vantaggio di +20 (32-52) dopo due liberi segnati da Alibegovic, ma commettevano l’errore – già visto nelle partite di inizio campionato – di diventare precipitosi in attacco e di lasciare spazio alle iniziative dei padroni di casa. Risultato: parziale di 11 a 0 a favore di Venezia e friulani che si sono ritrovati a solo +9 ad inizio ripresa.

Nonostante le fatiche di coppa (Venezia aveva giocato mercoledì contro Trento), sono stati proprio i padroni di casa ad apparire i più lucidi in campo nella ripresa – con l’ex Trieste Parks nei panni del castigatore – tanto da riuscire rapidamente ad invertire completamente l’inerzia del match, mentre Udine smetteva di segnare per lunghissimi 5′.

I bianconeri, però, non si sono dati per vinti e negli ultimi minuti di gioco del match, trascinati da un preciso Dawkins (19 punti con 5/8 da tre), hanno dato vita con i padroni di casa ad un godibilissimo finale punto a punto. Aligegovic e compagni sono riusciti nel frangente a mettere per un attimo di nuovo il naso avanti (91-92) prima che i padroni di casa, con alcune azioni da solista di un ottimo Cole (top-scorer del match con 27 punti), riuscissero definitivamente a chiudere la contesa.

Domenica prossima, l’APU sconterà il turno di riposo conseguente all’esclusione di Trapani dal campionato. La pausa giunge a fagiolo per cercare di recuperare Bendzius in vista del prestigioso match casalingo contro l’Armani Milano.

Reyer Umana Venezia – APU Old Wild West Udine 101-94 (18-32; 43-52; 69-65)

Reyer Venezia: Tessitori 4, Cole 27, Lever, De Nicolao NE, Candi 5, Bowman 14, Wheatle 9, Nikolic 3, Janelidze NE, Parks 17, Wiltjer 17, Valentine 5. Coach: Spahija

APU Old Wild West Udine: Christon 18, Alibegovic 17, Spencer 11, Pavan NE, Mekowulu 10, Da Ros 11, Stjepanovic, Dawkins 19, Calzavara 5, Mizerniuk NE, Ikangi 3. Coach: Vertemati

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