Trieste, previsioni meteo del 17 marzo 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di martedì 17 marzo indicano una giornata caratterizzata da tempo stabile e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interesserà il Nord-Est e l’intero Friuli Venezia Giulia. Non sono previste precipitazioni, ma la giornata sarà influenzata dalla presenza di venti sostenuti di Bora, che soffieranno soprattutto nella prima parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori piuttosto tipici del periodo, con minima di 9°C e massima di 14°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1346 metri, mentre il mare sarà poco mosso, con condizioni generalmente favorevoli lungo la costa. È presente un’allerta meteo per vento, legata alle raffiche sostenute provenienti da Est-Nordest.

Mattino: cielo sereno ma Bora forte

Il mattino su Trieste sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, con una buona presenza di sole fin dalle prime ore della giornata. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 9°C, mentre il protagonista della mattinata sarà il vento. La Bora soffierà forte da Est-Nordest, con raffiche che potranno risultare sostenute soprattutto nelle zone esposte della città e lungo il Carso. Nonostante la ventilazione intensa, la visibilità sarà ottima e il cielo rimarrà generalmente limpido.

Pomeriggio: tempo stabile e venti ancora sostenuti

Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche resteranno stabili e prevalentemente soleggiate, con la possibile presenza di qualche nube sparsa o velatura. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 14°C, mentre la Bora continuerà a soffiare, anche se con intensità leggermente inferiore rispetto alla mattina, provenendo dai quadranti Nordorientali. Il mare resterà poco mosso, mentre l’atmosfera si manterrà asciutta e stabile grazie alla presenza dell’alta pressione.

Sera: cielo sereno e vento in graduale attenuazione

Con il calare della sera il cielo su Trieste resterà sereno o poco nuvoloso, mentre i venti tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Le temperature scenderanno lentamente fino a 10-11°C, mantenendo comunque un clima relativamente mite per il periodo. Nel complesso la serata sarà caratterizzata da tempo stabile e buona visibilità.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 18 marzo: si assisterà al passaggio di nubi sparse alternate a schiarite, senza precipitazioni significative;

si assisterà al passaggio di nubi sparse alternate a schiarite, senza precipitazioni significative; Giovedì 19 marzo: tornerà a dominare il sole, con cieli sereni e condizioni atmosferiche stabili;

tornerà a dominare il sole, con cieli sereni e condizioni atmosferiche stabili; Venerdì 20 marzo: è attesa una giornata pienamente soleggiata, con clima più mite e tipicamente primaverile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook