Trieste, previsioni meteo del 18 marzo 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di mercoledì 18 marzo indicano una giornata inizialmente caratterizzata da cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge (1 mm), seguita da un graduale miglioramento durante la giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi. I venti saranno molto forti da Est-Nordest per l’intera giornata, mentre la temperatura oscillerà tra 7°C di minima e 13°C di massima. Lo zero termico si attesterà a 1452 metri, con mare mosso per tutta la giornata. È presente allerta vento.

Mattino: vento intenso e piogge deboli

La mattinata vedrà venti molto forti da Est-Nordest accompagnati da deboli piogge e nuvolosità compatta. La temperatura minima di 7°C favorisce un clima fresco, mentre la forza del vento potrà creare mare mosso lungo la costa. L’inizio della giornata sarà quindi dinamico e instabile, con attenzione a spostamenti in barca o attività sul mare.

Pomeriggio: attenuazione delle nubi e schiarite

Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a dissolversi gradualmente, lasciando spazio a cieli parzialmente nuvolosi. Non sono previste ulteriori precipitazioni, ma i venti rimarranno molto forti da Est-Nordest, mantenendo la sensazione di fresco e movimento costante dell’aria. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, rendendo il pomeriggio più mite rispetto al mattino, ideale per passeggiate lungomare o attività all’aperto nelle aree riparate dal vento.

Sera: cielo parzialmente nuvoloso e condizioni stabili

In serata, le nubi sparse saranno presenti in cielo senza fenomeni di rilievo. La temperatura scenderà verso i 10°C, mentre il vento continuerà a soffiare teso, mantenendo il mare mosso. Le condizioni meteo resteranno stabili, senza rischio di piogge aggiuntive, con cielo limpido tra le nuvole.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 19 marzo : giornata soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi, venti in attenuazione e temperature in lieve aumento;

: giornata soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi, venti in attenuazione e temperature in lieve aumento; Venerdì 20 marzo: conferma della fase stabile con sole prevalente su tutta la provincia, ideale per attività all’aperto;

conferma della fase stabile con sole prevalente su tutta la provincia, ideale per attività all’aperto; Sabato 21 marzo: aumento della variabilità con qualche addensamento nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

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