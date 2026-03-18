Trieste, previsioni meteo del 19 marzo 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di mercoledì 19 marzo 2025 indicano una giornata all’insegna del bel tempo stabile e soleggiato, ma con un elemento da non sottovalutare: la presenza di venti forti di Bora. Il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno miti, con una massima di 15°C e una minima di 10°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1718 metri. Il vento sostenuto da Nordest sarà protagonista sia al mattino sia al pomeriggio, con allerta meteo per vento. Il mare si presenterà poco mosso.

Mattino: sole e Bora intensa

La giornata inizierà con cieli completamente sereni, ma accompagnati da venti forti di Bora provenienti da Nordest. Le temperature mattutine si manterranno attorno ai 10°C, ma la percezione sarà più fresca proprio a causa delle raffiche di vento. L’aria sarà molto limpida, con visibilità eccellente su tutto il Golfo di Trieste. Il contesto sarà quindi soleggiato ma ventoso, con attenzione soprattutto nelle zone più esposte.

Pomeriggio: clima mite ma ancora ventoso

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature raggiungeranno i 15°C, offrendo un clima nel complesso gradevole. Tuttavia, i venti forti da Nordest continueranno a soffiare con intensità, mantenendo elevata la sensazione di fresco. Condizioni ideali per attività all’aperto, ma con attenzione alle raffiche di vento, soprattutto lungo il litorale.

Sera: stabilità e attenuazione graduale

La serata sarà ancora caratterizzata da tempo stabile e cielo sereno. I venti tenderanno lentamente ad attenuarsi, pur restando sostenuti, mentre le temperature si manterranno intorno ai 12°C. Il contesto sarà asciutto e stabile, ma sempre ventilato.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 21 marzo: sarà ancora dominato dal sole, con condizioni stabili e venti in attenuazione.

sarà ancora dominato dal sole, con condizioni stabili e venti in attenuazione. Sabato 22 marzo: vedrà un aumento della variabilità, con nubi in transito ma senza fenomeni significativi.

vedrà un aumento della variabilità, con nubi in transito ma senza fenomeni significativi. Domenica 23 marzo: tornerà il tempo in prevalenza soleggiato, con qualche nube sparsa e clima nel complesso gradevole.

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