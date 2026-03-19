Trieste, previsioni meteo del 20 marzo 2026

TRIESTE – Domani a Trieste si conferma una giornata all’insegna del bel tempo stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che protegge l’intero Nord Est. Le condizioni meteorologiche saranno ideali per attività all’aperto, anche se non mancherà una ventilazione sostenuta dai quadranti nord-orientali, tipica della zona. Le temperature si manterranno miti, con valori pienamente primaverili e senza particolari escursioni termiche.

Mattino: cieli sereni e vento sostenuto da Nordest

Le prime ore della giornata vedranno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con un’ottima visibilità su tutta la costa triestina. I venti tesi da Est-Nordest saranno i protagonisti del mattino, rendendo l’aria frizzante soprattutto lungo il litorale. La temperatura minima si attesterà intorno ai 9°C, con una percezione leggermente più fresca a causa del vento.

Pomeriggio: sole pieno e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà invariata, con sole splendente e cieli limpidi su tutta Trieste. Le temperature saliranno fino a raggiungere una massima di 16°C, offrendo condizioni climatiche ideali. I venti continueranno a soffiare tesi da Nordest, mantenendo il mare poco mosso e contribuendo a un’atmosfera dinamica ma asciutta.

Sera: stabilità e clima asciutto

La serata proseguirà nel segno della stabilità atmosferica, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e assenza totale di precipitazioni. Il clima resterà gradevole, mentre i venti tenderanno a mantenersi moderati. Nessuna allerta meteo prevista, a conferma di una giornata tranquilla sotto il profilo meteorologico.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 21 marzo: condizioni variabili, con possibile aumento della nuvolosità ma senza fenomeni significativi;

condizioni variabili, con possibile aumento della nuvolosità ma senza fenomeni significativi; Domenica 22 marzo: ritorno a condizioni più stabili con tempo soleggiato prevalente;

ritorno a condizioni più stabili con tempo soleggiato prevalente; Lunedì 23 marzo: giornata ancora dominata dal sole e dalla stabilità atmosferica, con clima mite.

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