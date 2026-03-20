Trieste, previsioni meteo del 21 marzo 2026

TRIESTE – A Trieste la giornata di sabato 21 marzo 2026 sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto nel complesso variabile ma senza precipitazioni. Le infiltrazioni di aria umida inizieranno a interessare il Nord-Est, portando a una maggiore copertura nuvolosa nel corso della giornata, ma senza fenomeni rilevanti sul capoluogo giuliano. Le temperature si manterranno miti: massima di 17°C, minima di 10°C, con uno zero termico intorno ai 1462 metri.

Mattino: variabilità e ventilazione sostenuta

Il mattino vedrà cieli irregolarmente nuvolosi, con spazi di sereno alternati a nubi medio-alte. Il contesto sarà comunque luminoso e gradevole. I venti moderati da Nordest saranno i protagonisti della giornata, contribuendo a mantenere l’aria asciutta ma segnalando una certa dinamicità atmosferica. Non a caso è presente una allerta meteo per vento, da monitorare soprattutto lungo la costa.

Pomeriggio: più nubi ma senza fenomeni

Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare, pur lasciando spazio a qualche timida schiarita. Il tempo resterà comunque asciutto e stabile. I venti ruoteranno da Est-Nordest, mantenendosi moderati e influenzando anche il moto ondoso: il mare risulterà quasi calmo, senza particolari criticità.

Sera: cielo più coperto ma senza piogge

In serata il cielo potrà presentarsi più compatto e nuvoloso, coerentemente con il graduale ingresso di correnti umide sulla regione. Tuttavia, su Trieste non sono attese precipitazioni. Il contesto rimarrà quindi variabile ma asciutto, con temperature che si manterranno relativamente miti anche nelle ore notturne. Il quadro meteorologico del Nord-Est evidenzia un aumento della nuvolosità dovuto a correnti umide in ingresso, con condizioni più instabili soprattutto tra pianure interne e aree montane. Su Trieste, tuttavia, gli effetti saranno più attenuati, con una giornata che resterà senza fenomeni significativi.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 22 marzo: tempo variabile, con nubi e schiarite alternate;

tempo variabile, con nubi e schiarite alternate; Lunedì 23 marzo: ritorno a condizioni soleggiate e stabili;

ritorno a condizioni soleggiate e stabili; Martedì 24 marzo: giornata ancora serena e mite.

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