Trieste, previsioni meteo del 24 marzo 2026

TRIESTE – A Trieste la giornata di martedì 24 marzo 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interesserà tutto il Nord-Est. Il cielo si presenterà poco nuvoloso per l’intera giornata, senza precipitazioni e con assenza di allerte meteo. Una situazione ideale per attività all’aperto e per godersi il clima primaverile lungo la costa. Le temperature saranno miti: massima di 18°C e minima di 11°C, con uno zero termico intorno ai 1771 metri, indicativo di aria relativamente mite anche in quota.

Mattino: ventilazione sostenuta e cieli limpidi

Il mattino si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, ma sarà accompagnato da venti tesi da Nordest, tipici della zona. La ventilazione potrà risultare a tratti sostenuta, soprattutto lungo il litorale, mantenendo però l’aria asciutta e molto limpida. La visibilità sarà ottima su tutto il Golfo di Trieste.

Pomeriggio: sole e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e luminoso, con il sole protagonista e temperature che si porteranno fino ai 18°C. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali, risultando moderati da Ovest-Nordovest, contribuendo a rendere il clima ancora più piacevole. Il mare poco mosso completerà un quadro ideale anche per attività all’aperto lungo la costa.

Sera: stabilità e condizioni tranquille

La serata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e condizioni meteorologiche stabili. Le temperature resteranno relativamente miti, senza cali bruschi, e il contesto continuerà a essere asciutto e tranquillo. Il Nord-Est italiano sarà dominato da un campo anticiclonico, che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato su pianure, Prealpi e Alpi. Su Trieste questo si tradurrà in una giornata senza variazioni significative, con un clima pienamente primaverile.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 25 marzo: giornata più variabile, con possibilità di piogge leggere;

giornata più variabile, con possibilità di piogge leggere; Giovedì 26 marzo: condizioni più instabili con piogge diffuse;

condizioni più instabili con piogge diffuse; Venerdì 27 marzo: ritorno a tempo soleggiato e stabile.

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