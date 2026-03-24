Trieste, previsioni meteo del 25 marzo 2026

TRIESTE – A Trieste la giornata di mercoledì 25 marzo 2026 inizierà all’insegna della stabilità atmosferica, ma evolverà verso un graduale peggioramento nel corso della serata. Il contesto sarà influenzato da un campo di alta pressione in indebolimento, che favorirà l’ingresso di correnti più umide e un aumento della nuvolosità. Le temperature saranno miti, con una massima di 17°C e una minima di 11°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1735 metri. Presente una allerta meteo per vento, con ventilazione anche sostenuta nelle ore pomeridiane.

Mattino: cieli poco nuvolosi e clima gradevole

Il mattino si presenterà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da una buona luminosità e condizioni generalmente stabili. I venti moderati da Ovest-Sudovest garantiranno una ventilazione costante, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e la visibilità ottima. Il contesto sarà ideale per attività all’aperto lungo il litorale triestino.

Pomeriggio: aumento della ventilazione e nubi in arrivo

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, anche se con ampie schiarite ancora presenti. I venti tenderanno a intensificarsi, risultando tesi da Sud-Sudovest, rendendo il clima più dinamico. Il mare resterà poco mosso, senza criticità particolari. Le temperature si manterranno sui 17°C, garantendo un clima comunque mite.

Sera: nubi compatte e deboli piogge

Dalla serata il cielo diventerà nuvoloso o molto nuvoloso, con la possibilità di deboli piogge, per un accumulo complessivo intorno a 0.5 mm. Si tratterà di fenomeni generalmente deboli e intermittenti, senza particolari criticità ma indicativi di un cambio di scenario atmosferico. Il Nord-Est italiano sarà interessato da un graduale indebolimento dell’alta pressione, con ingresso di aria più umida. Su Trieste questo comporterà una giornata divisa tra stabilità iniziale e peggioramento serale, senza fenomeni intensi ma con un contesto più dinamico.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 26 marzo: giornata variabile con piogge deboli;

giornata variabile con piogge deboli; Venerdì 27 marzo: presenza di velature sparse, con miglioramento;

presenza di velature sparse, con miglioramento; Sabato 28 marzo: ritorno a condizioni soleggiate e stabili.

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