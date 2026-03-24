Udine, previsioni meteo del 25 marzo 2026

UDINE – A Udine la giornata di mercoledì 25 marzo 2026 sarà caratterizzata da una fase iniziale stabile, seguita da un deciso aumento dell’instabilità nelle ore serali. L’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’arrivo di correnti umide, responsabili di un aumento della nuvolosità e di precipitazioni più significative rispetto alla costa. Le temperature saranno miti, con una massima di 17°C e una minima di 6°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1751 metri. Presente una allerta meteo per vento.

Mattino: cieli poco nuvolosi e clima stabile

Il mattino sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi, con ampie schiarite e condizioni generalmente stabili. I venti moderati da Sud-Sudest accompagneranno le prime ore della giornata, mantenendo un’atmosfera relativamente mite. Le temperature minime, intorno ai 6°C, garantiranno un risveglio fresco ma gradevole.

Pomeriggio: aumento della nuvolosità e ventilazione sostenuta

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un graduale aumento delle nubi, con cieli sempre più coperti. I venti tenderanno a intensificarsi, risultando tesi da Sud, contribuendo a un aumento dell’umidità e a una maggiore instabilità. Le temperature resteranno miti, con valori intorno ai 17°C.

Sera: piogge più diffuse e possibili rovesci

In serata il peggioramento sarà più evidente, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge diffuse, per un accumulo complessivo intorno ai 7 mm. Non si escludono rovesci più intensi, in linea con quanto previsto per le pianure interne del Friuli. Il Nord-Est vedrà un aumento dell’instabilità, più marcato sulle aree interne rispetto alla costa. Su Udine questo si tradurrà in una giornata più dinamica e con fenomeni più presenti, soprattutto nelle ore serali.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 26 marzo: ancora piogge e variabilità;

ancora piogge e variabilità; Venerdì 27 marzo: ritorno a condizioni soleggiate;

ritorno a condizioni soleggiate; Sabato 28 marzo: tempo stabile e luminoso.

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