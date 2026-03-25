Trieste, previsioni meteo del 26 marzo 2026

TRIESTE – A Trieste la giornata di giovedì 26 marzo 2025 sarà caratterizzata da una fase iniziale di marcata instabilità, seguita da un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio. Il quadro meteorologico sarà influenzato da una circolazione depressionaria in allontanamento, responsabile di cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con precipitazioni diffuse, per un accumulo complessivo di circa 29 mm di pioggia. Non si escludono fenomeni più intensi a tratti, specie nelle prime ore della giornata. Le temperature si manterranno su valori piuttosto freschi: massima di 11°C e minima di 4°C, con uno zero termico attorno ai 1093 metri.

Mattino: piogge diffuse, cieli coperti e vento molto forte

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge diffuse e rovesci anche intensi. Il contesto sarà reso più severo dalla presenza di venti molto forti da Est-Nordest, tipica Bora, che potrà raggiungere raffiche sostenute soprattutto lungo la costa e nelle aree più esposte. Il mare si presenterà mosso, contribuendo a un quadro complessivamente dinamico e perturbato. È attiva una allerta meteo per pioggia, che invita alla prudenza negli spostamenti.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e ritorno delle schiarite

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo miglioramento delle condizioni meteo. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi fino a cessare, lasciando spazio a ampie schiarite e a un contesto via via più stabile. Tuttavia, la ventilazione resterà protagonista: i venti molto forti da Nordest continueranno a soffiare, mantenendo un clima fresco e dinamico nonostante il ritorno del sole.

Sera: cielo più aperto ma clima ventoso

In serata il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso, con condizioni ormai asciutte. Le temperature scenderanno rapidamente, mentre il vento, pur in lenta attenuazione, continuerà a soffiare sostenuto, mantenendo una sensazione di freddo più marcata. Il quadro meteorologico sul Friuli-Venezia Giulia evidenzia una rapida evoluzione, con la perturbazione che tende ad allontanarsi verso est. L’ingresso di aria più secca favorirà un miglioramento già dal pomeriggio, riportando condizioni più stabili su Trieste.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 27 marzo: cieli con velature estese, ma senza precipitazioni;

cieli con velature estese, ma senza precipitazioni; Sabato 28 marzo: tempo stabile e soleggiato, con clima più mite;

tempo stabile e soleggiato, con clima più mite; Domenica 29 marzo: condizioni pienamente primaverili, con sole diffuso.

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