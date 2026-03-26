Trieste, previsioni meteo del 27 marzo 2026

TRIESTE – A Trieste la giornata di venerdì 27 marzo 2026 sarà caratterizzata da condizioni complessivamente stabili, ma con una presenza marcata di venti forti dai quadranti nord-orientali. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso per l’intera giornata, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, ma senza precipitazioni. Il contesto sarà quindi asciutto, ma dinamico per effetto della ventilazione. Le temperature si manterranno su valori freschi ma non rigidi: minima di 9°C e massima di 12°C, con uno zero termico attorno ai 1093 metri.

Mattino: nubi sparse e Bora sostenuta

Il mattino vedrà la presenza di nubi sparse alternate a schiarite, con un contesto generalmente asciutto. A dominare sarà la Bora, con venti forti da Nord-Nordest, che potranno generare raffiche intense soprattutto nelle aree più esposte della città. Questa ventilazione contribuirà a mantenere l’aria molto limpida, ma accentuerà la sensazione di freddo.

Pomeriggio: schiarite più ampie ma vento ancora intenso

Nel corso del pomeriggio si assisterà a un progressivo miglioramento della nuvolosità, con ampie schiarite e un cielo più luminoso. Le temperature raggiungeranno i 12°C, ma la percezione sarà influenzata dalla ventilazione ancora forte da Nord-Nordest. Il mare si presenterà poco mosso, ma con possibili increspature legate alle raffiche di vento.

Sera: attenuazione della nuvolosità e clima più stabile

In serata il cielo tenderà a rasserenarsi ulteriormente, con condizioni più stabili. I venti resteranno presenti ma in graduale attenuazione, favorendo un contesto più tranquillo rispetto alle ore centrali della giornata. Il quadro sinottico evidenzia una fase di rafforzamento dell’alta pressione, che garantirà tempo stabile su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Su Trieste l’unico elemento di disturbo sarà rappresentato dalla ventilazione sostenuta, tipica di queste configurazioni.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 28 marzo: tempo stabile e soleggiato, con clima più mite;

tempo stabile e soleggiato, con clima più mite; Domenica 29 marzo: condizioni variabili, con nubi alternate a schiarite;

condizioni variabili, con nubi alternate a schiarite; Lunedì 30 marzo: ancora variabilità, senza fenomeni significativi.

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