Trieste, previsioni meteo del 28 marzo 2026

TRIESTE – La giornata di sabato 28 marzo 2026 a Trieste sarà dominata da un contesto di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, grazie alla presenza di un solido campo di alta pressione su tutto il Nord-Est. Il quadro meteorologico si presenterà favorevole, con assenza di precipitazioni e condizioni ideali per le attività all’aperto. Le temperature saranno in linea con il periodo: massima di 14°C e minima di 8°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1587 metri.

Mattino: cielo poco nuvoloso e ventilazione sostenuta

Le prime ore del giorno vedranno cieli poco nuvolosi o velati, con una discreta presenza del sole. A caratterizzare il quadro sarà soprattutto la ventilazione moderata da Nord-Nordest, che potrà rendere l’aria più fresca e frizzante, tipica delle giornate primaverili lungo la costa. Il mare si presenterà poco mosso, senza particolari criticità, ma resta attiva una allerta per vento, da non sottovalutare soprattutto nelle zone più esposte.

Pomeriggio: stabilità diffusa e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e asciutto, con ampi spazi soleggiati. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti occidentali, mantenendosi moderati, ma meno incisivi rispetto al mattino. Le temperature raggiungeranno valori miti, con una percezione climatica nel complesso piacevole. Il contesto resterà quindi ideale per attività all’aperto, passeggiate sul lungomare e spostamenti.

Sera: condizioni tranquille e cielo poco nuvoloso

In serata non si prevedono variazioni significative: il cielo resterà poco nuvoloso, con qualche nube sparsa ma senza fenomeni associati. Le temperature caleranno gradualmente, mantenendo un clima fresco ma non rigido. Il quadro meteorologico si confermerà stabile e asciutto.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 29 marzo: aumento della nuvolosità con cieli più nuvolosi, ma senza precipitazioni significative;

aumento della nuvolosità con cieli più nuvolosi, ma senza precipitazioni significative; Lunedì 30 marzo: fase variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti;

fase variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti; Martedì 31 marzo: ancora variabilità, con nubi sparse e clima nel complesso stabile.

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