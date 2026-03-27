Udine, previsioni meteo del 28 marzo 2026

UDINE – A Udine, sabato 28 marzo 2026 sarà una giornata caratterizzata da tempo stabile e ampiamente soleggiato, grazie all’influenza dell’alta pressione che continua a dominare il Nord-Est. Non sono previste precipitazioni e il contesto si presenterà asciutto e luminoso per tutta la giornata. Le temperature saranno piuttosto variabili tra notte e giorno: minima di 2°C e massima di 18°C, con una marcata escursione termica.

Mattino: clima freddo ma cielo sereno

Il risveglio sarà decisamente fresco, con temperature minime intorno ai 2°C e cieli sereni o poco nuvolosi. I venti moderati da Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria tersa e asciutta, favorendo una visibilità eccellente su tutta la pianura friulana.

Pomeriggio: clima mite e condizioni ideali

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con un deciso aumento delle temperature fino a 18°C. Il clima risulterà particolarmente piacevole e primaverile. I venti ruoteranno dai quadranti Ovest-Sudovest, mantenendosi moderati ma senza incidere sulla stabilità atmosferica. Il contesto resterà quindi ideale per attività all’aperto.

Sera: stabilità e temperature in calo

La serata sarà caratterizzata da condizioni stabili e asciutte, con cieli poco nuvolosi e temperature in progressivo calo. Non si segnalano criticità né fenomeni significativi: il quadro resterà tranquillo e ben stabile.

Tendenza meteo Udine

Domenica 29 marzo: cieli variabili con nubi sparse, ma senza precipitazioni rilevanti;

cieli variabili con nubi sparse, ma senza precipitazioni rilevanti; Lunedì 30 marzo: ancora variabilità, con alternanza tra sole e nuvole;

ancora variabilità, con alternanza tra sole e nuvole; Martedì 31 marzo: condizioni simili, con nubi irregolari e schiarite.

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