APU: Che bello è vincere contro Milano!

UDINE – L’Old Wild West Udine regala a sé stessa ed ai suoi tifosi una serata memorabile vincendo, per 86 e 83, sulla blasonata Olimpia Milano nel match valevole per il 24o turno di campionato.

Udine ha conquistato i due punti in palio rimanendo sostanzialmente a breve distanza da Milano per oltre tre quarti di incontro e venendo fuori di prepotenza nell’ultimo quarto, in cui ha messo in campo una prestazione al limite della perfezione con un Bendzius risultato decisivo per la vittoria.

Vero che gli eredi delle mitiche “scarpette rosse” erano reduci dal tour-de-force di 5 partite disputate in 10 giorni, tra campionato ed Eurolega, ma la vittoria dei friulani segna, comunque, un cambio di passo rispetto a tutte quelle occasioni (Milano e Brescia in trasferta, Bologna in casa) in cui lo scalpo della “big” era sfuggito proprio nelle azioni finali. Ed anche se la salvezza matematica non è stata ancora raggiunta, i due punti incamerati alimentano le speranze di qualificazione ai play-off dei friulani.

Il match ha visto a lungo le difese prevalere sugli attacchi, con il primo quarto concluso con la miseria di 14 punti segnati da ciascuna delle due formazioni. Nel secondo quarto, Udine ha continuato a soffrire la fisicità e la difesa aggressiva degli ospiti, perdendo numerosi palloni e concedendo molti tiri liberi (rispettivamente 16 e 21 in totale al 20′) e trovando grande difficoltà in attacco a prendersi tiri “aperti”. Come quando, nell’ultima azione prima dell’intervallo, i bianconeri non sono riusciti ad andare al tiro con 14” a disposizione.

Nonostante le buone prestazioni di Christon e di capitan Alibegovic, Milano, con il suo centro Nebo in grande evidenza, ha incrementato il divario nel terzo quarto (+10, sul 56-66, il massimo distacco), in questo aiutata anche dall’ex Diop che, nell’ultima azione del tempo, è riuscita a convertire in canestro un proprio rimbalzo offensivo.

Il quarto finale è stato, invece, tutto di marca bianconera e segnato dalla grande prestazione di Bendzius: il lituano, rientrante da un infortunio, ha prodotto nel frangente 9 punti ed uno sfondamento subito in difesa da LeDay che hanno letteralmente girato la partita. Milano non ha saputo reagire e si è affidata ai suoi solisti tra i quali, questa volta, ha stonato il castigatore del match di andata Brooks che ha sparato sul ferro la tripla finale che poteva portare l’incontro ai supplementari.

Sabato prossimo i ragazzi allenati da coach Vertemati faranno visita alla Vanoli Cremona: palla a due alzata alle ore 20.

APU OLD WILD WEST UDINE – OLIMPIA AJ MILANO 86-83 (14-14, 34-40, 56-63)

APU OLD WILD WEST UDINE: Christon 25, Alibegovic 16, Spencer 4, Pavan n.e., Mekowulu 9, Da Ros, Stjepanovic n.e., Bendzius 12, Dawkins 5, Calzavara 5, Mizerniuk n.e., Ikangi 10. All. Vertemati.

OLIMPIA AJ MILANO: Mannion 19, Ellis 4, Sguazzin n.e., Booker 6, Tonut 5, Bolmaro 6, Brooks 11, LeDay 3, Ricci 2, Guduric 7, Diop 4, Nebo 16. All. Poeta.

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