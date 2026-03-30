Trieste, previsioni meteo del 31 marzo 2026

TRIESTE – A Trieste la giornata di martedì 31 marzo sarà caratterizzata da tempo stabile e in gran parte soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interesserà tutto il Nord-Est. Non sono previste precipitazioni, ma il quadro sarà influenzato dalla presenza di vento sostenuto da Est-Nordest, con una allerta meteo per vento attiva. Le temperature si manterranno miti, con massime fino a 15°C e minime attorno agli 8°C, mentre lo zero termico si attesterà sui 1256 metri.

Mattino: cieli poco nuvolosi e vento forte da Est-Nordest

La mattinata si aprirà con cieli poco nuvolosi o al più velati, accompagnati da ampie schiarite. Il protagonista sarà il vento: soffieranno raffiche forti da Est-Nordest, tipiche della zona, capaci di rendere il clima più frizzante nonostante la presenza del sole. Il mare si presenterà poco mosso, ma con moto ondoso in aumento nei tratti più esposti.

Pomeriggio: qualche addensamento ma senza piogge

Nel corso del pomeriggio si assisterà al passaggio di qualche addensamento nuvoloso, più probabile nelle ore centrali della giornata. Nonostante ciò, il contesto resterà asciutto e stabile, senza precipitazioni. Le temperature raggiungeranno i valori massimi intorno ai 15°C, mentre i venti, pur leggermente attenuati, continueranno a soffiare tesi da Est-Nordest.

Sera: ritorno a cieli più sereni

In serata è atteso un progressivo rasserenamento, con cieli che torneranno prevalentemente poco nuvolosi o sereni. Il vento tenderà a calare gradualmente, pur mantenendo una certa vivacità. Le temperature scenderanno verso gli 8°C, in un contesto asciutto e stabile.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 1 aprile: ancora tempo stabile e soleggiato, con qualche nube sparsa nelle ore centrali ma senza fenomeni;

ancora tempo stabile e soleggiato, con qualche nube sparsa nelle ore centrali ma senza fenomeni; Giovedì 2 aprile: prosegue la fase soleggiata con velature di passaggio, clima mite e ventilazione in attenuazione;

prosegue la fase soleggiata con velature di passaggio, clima mite e ventilazione in attenuazione; Venerdì 3 aprile: condizioni stabili e primaverili, con cieli poco nuvolosi e temperature gradevoli.

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