Trieste, previsioni meteo del 1 aprile 2026

TRIESTE – Per la giornata di mercoledì 1 aprile 2026, su Trieste si conferma un quadro meteorologico nel complesso stabile, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che domina il Nord-Est. Tuttavia, non mancheranno elementi di dinamicità, soprattutto per la presenza di venti molto forti di Bora, che rappresenteranno il fattore più rilevante della giornata. Le temperature miti, unite all’assenza di precipitazioni, favoriranno condizioni generalmente piacevoli, ma con una percezione climatica più rigida proprio a causa del vento.

Mattino: cieli poco nuvolosi e Bora intensa

La mattinata si aprirà con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con ampi spazi soleggiati su tutto il territorio triestino. Il protagonista assoluto sarà il vento: soffieranno infatti venti molto forti da Est-Nordest, tipici della Bora, capaci di generare raffiche sostenute soprattutto lungo la costa e nelle zone più esposte. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C, ma la sensazione percepita potrà risultare più bassa proprio per effetto del vento.

Pomeriggio: maggiore variabilità ma senza piogge

Nel corso delle ore centrali e pomeridiane si assisterà a un lieve aumento della nuvolosità, con la presenza di addensamenti sparsi alternati a schiarite. Nonostante questo, il tempo resterà asciutto e stabile, senza rischio di precipitazioni. Le temperature massime raggiungeranno i 15°C, valori in linea con le medie stagionali. I venti continueranno a soffiare molto forti da Est-Nordest, mantenendo condizioni di mare mosso.

Sera: schiarite e clima più stabile

In serata è previsto un graduale miglioramento, con ampie schiarite e cieli che torneranno sereni o poco nuvolosi. La ventilazione, pur restando sostenuta, tenderà a perdere leggermente intensità, pur mantenendo una certa vivacità. Nessuna precipitazione è attesa. La giornata sarà caratterizzata da assenza di piogge ma da una allerta meteo per vento, legata alla persistenza della Bora. Una condizione da monitorare soprattutto per chi si sposta lungo il litorale o nelle aree più esposte. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1918 metri, segnalando una massa d’aria relativamente fresca in quota.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 2 aprile: proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con qualche nube sparsa nelle ore centrali ma senza fenomeni;

proseguirà il tempo stabile e soleggiato, con qualche nube sparsa nelle ore centrali ma senza fenomeni; Venerdì 3 aprile: ancora condizioni prevalentemente soleggiate, con velature intermittenti e clima gradevole;

ancora condizioni prevalentemente soleggiate, con velature intermittenti e clima gradevole; Sabato 4 aprile: giornata simile, con sole dominante e qualche nube di passaggio, in un contesto stabile e asciutto.

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