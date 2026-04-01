Trieste, previsioni meteo del 2 aprile 2026
A Trieste domani 2 aprile cieli poco nuvolosi e clima mite, ma con Bora forte e allerta vento. Nessuna pioggia prevista.
TRIESTE – Su Trieste la giornata di domani 2 aprile sarà caratterizzata da un contesto nel complesso stabile grazie al rafforzamento dell’alta pressione, ma con una protagonista ben nota: la Bora, che soffierà con intensità sostenuta. Il cielo si presenterà in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massima di 17°C e minima di 9°C, mentre lo zero termico salirà fino a 2040 metri.
Mattino: variabilità e vento sostenuto da Nordest
Le prime ore della giornata vedranno cieli poco nuvolosi alternati a locali addensamenti, in un contesto comunque asciutto. La vera protagonista sarà la ventilazione: venti forti di Bora (Nordest), capaci di rendere l’aria più frizzante rispetto ai valori termici. Il mare si presenterà poco mosso, nonostante la ventilazione sostenuta.
Pomeriggio: schiarite più ampie ma Bora ancora intensa
Nel corso del pomeriggio si assisterà a un miglioramento delle condizioni del cielo, con schiarite più ampie e spazi soleggiati, specie lungo la costa. Persistono però venti forti da Nordest, che continueranno a soffiare con decisione, mantenendo attiva l’allerta meteo per vento. Le temperature resteranno stabili, con clima nel complesso gradevole.
Sera: stabilità e cieli poco nuvolosi
La serata sarà contraddistinta da cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, senza fenomeni. La ventilazione tenderà a mantenersi sostenuta, anche se con possibili lievi attenuazioni nel corso della notte.
Tendenza meteo Trieste
- Venerdì 3 aprile: ancora nubi sparse, ma con ampie schiarite e clima asciutto;
- Sabato 4 aprile: deciso miglioramento con cieli sereni e tempo stabile;
- Domenica 5 aprile: prosegue la fase soleggiata, con condizioni ideali e temperature miti.
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