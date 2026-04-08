Trieste, previsioni meteo del 9 aprile 2026
Meteo Trieste 9 aprile: cieli poco nuvolosi e vento sostenuto da Nordest, temperature fino a 16°C. Weekend tra sole e variabilità.
TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di domani, 9 aprile 2026, indicano una giornata complessivamente stabile grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord-Est, ma con un elemento distintivo: la presenza di venti sostenuti da Est-Nordest, tipici della zona. Il tempo si manterrà asciutto, con cieli poco nuvolosi e solo qualche addensamento nelle ore centrali, mentre il mare resterà poco mosso. Nessuna precipitazione è prevista, ma è segnalata allerta meteo per vento.
Mattino: cieli poco nuvolosi e venti tesi da Nordest
La giornata inizierà con cieli generalmente poco nuvolosi, garantendo una buona luminosità fin dalle prime ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12°C, con un clima fresco ma non rigido. I venti soffieranno tesi da Est-Nordest, contribuendo a una percezione leggermente più fresca, soprattutto nelle zone esposte.
Pomeriggio: qualche nube ma tempo stabile
Nel corso del pomeriggio si assisterà al passaggio di qualche addensamento nuvoloso, senza però compromettere la stabilità generale. Le temperature massime raggiungeranno i 16°C, mantenendo un clima gradevole ma ventilato. I venti resteranno tesi, ruotando progressivamente da Est-Nordest verso Ovest. Lo zero termico a 2484 metri evidenzia condizioni atmosferiche miti anche in quota, coerenti con la fase anticiclonica.
Sera: schiarite e clima tranquillo
In serata è atteso un miglioramento ulteriore, con ampie schiarite e condizioni generalmente serene.Il vento tenderà a mantenersi presente ma senza intensificazioni significative. Il contesto resterà stabile e asciutto, ideale per attività serali all’aperto.
Tendenza meteo Trieste
- Venerdì 10 aprile: giornata variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma senza piogge;
- Sabato 11 aprile: condizioni prevalentemente soleggiate, con clima stabile e più tranquillo;
- Domenica 12 aprile: ritorno di una leggera variabilità, con nubi sparse ma ancora senza fenomeni rilevanti.
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