Trieste, previsioni meteo del 9 aprile 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste di domani, 9 aprile 2026, indicano una giornata complessivamente stabile grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord-Est, ma con un elemento distintivo: la presenza di venti sostenuti da Est-Nordest, tipici della zona. Il tempo si manterrà asciutto, con cieli poco nuvolosi e solo qualche addensamento nelle ore centrali, mentre il mare resterà poco mosso. Nessuna precipitazione è prevista, ma è segnalata allerta meteo per vento.

Mattino: cieli poco nuvolosi e venti tesi da Nordest

La giornata inizierà con cieli generalmente poco nuvolosi, garantendo una buona luminosità fin dalle prime ore. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12°C, con un clima fresco ma non rigido. I venti soffieranno tesi da Est-Nordest, contribuendo a una percezione leggermente più fresca, soprattutto nelle zone esposte.

Pomeriggio: qualche nube ma tempo stabile

Nel corso del pomeriggio si assisterà al passaggio di qualche addensamento nuvoloso, senza però compromettere la stabilità generale. Le temperature massime raggiungeranno i 16°C, mantenendo un clima gradevole ma ventilato. I venti resteranno tesi, ruotando progressivamente da Est-Nordest verso Ovest. Lo zero termico a 2484 metri evidenzia condizioni atmosferiche miti anche in quota, coerenti con la fase anticiclonica.

Sera: schiarite e clima tranquillo

In serata è atteso un miglioramento ulteriore, con ampie schiarite e condizioni generalmente serene.Il vento tenderà a mantenersi presente ma senza intensificazioni significative. Il contesto resterà stabile e asciutto, ideale per attività serali all’aperto.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 10 aprile: giornata variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma senza piogge;

giornata variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti ma senza piogge; Sabato 11 aprile: condizioni prevalentemente soleggiate, con clima stabile e più tranquillo;

condizioni prevalentemente soleggiate, con clima stabile e più tranquillo; Domenica 12 aprile: ritorno di una leggera variabilità, con nubi sparse ma ancora senza fenomeni rilevanti.

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