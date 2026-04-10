Trieste, previsioni meteo del 11 aprile 2026

TRIESTE – Le previsioni meteo per Trieste domani, sabato 11 aprile 2026, confermano una giornata dominata da tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi, grazie alla presenza di un campo anticiclonico che abbraccia tutto il Nord-Est. Il clima sarà tipicamente primaverile ma con caratteristiche locali: la temperatura massima raggiungerà i 18°C, mentre la minima si attesterà sui 13°C. Lo zero termico sarà intorno ai 2703 metri, segnale di una massa d’aria relativamente mite. Elemento distintivo sarà il vento, con una Bora inizialmente sostenuta, destinata però ad attenuarsi nel corso della giornata.

Mattino: cieli sereni e Bora sostenuta

La mattinata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi, con ottima visibilità su tutta la costa. I venti soffieranno tesi da Est-Nordest, tipica configurazione di Bora, rendendo l’aria più fresca e frizzante nonostante il soleggiamento. Il mare sarà poco mosso, senza particolari criticità.

Pomeriggio: attenuazione del vento e clima più mite

Nel pomeriggio il quadro resterà stabile, con cieli prevalentemente sereni. La Bora tenderà ad attenuarsi, con venti moderati in rotazione da Ovest, contribuendo a una percezione più mite delle temperature. I valori massimi si attesteranno intorno ai 18°C, rendendo il clima piacevole.

Sera: stabilità diffusa e condizioni tranquille

In serata il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, senza variazioni significative. Nessuna precipitazione prevista e condizioni marine sempre tranquille, con mare poco mosso. Il clima resterà gradevole, con temperature in lieve calo ma senza brusche diminuzioni.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 12 aprile: condizioni ancora soleggiate e stabili;

condizioni ancora soleggiate e stabili; Lunedì 13 aprile: prosegue il bel tempo con clima mite;

prosegue il bel tempo con clima mite; Martedì 14 aprile: possibile aumento della nuvolosità e piogge leggere.

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