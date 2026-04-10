Udine, previsioni meteo del 11 aprile 2026
Meteo Udine: sabato 11 aprile soleggiato e stabile con temperature fino a 21°C. Bel tempo fino a lunedì, poi possibile pioggia leggera.
UDINE – Le previsioni meteo per Udine domani, sabato 11 aprile 2026, delineano una giornata caratterizzata da tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi, grazie alla presenza dell’alta pressione sul Nord-Est. Le temperature saranno particolarmente gradevoli, con una massima fino a 21°C e una minima di 9°C, favorendo un clima tipicamente primaverile. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2697 metri. Una giornata ideale per attività all’aperto, senza alcuna criticità meteorologica.
Mattino: cielo sereno e aria fresca
La mattinata sarà contraddistinta da cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube sparsa nelle prime ore ma senza fenomeni. Le temperature risulteranno più fresche rispetto alla costa, mentre i venti soffieranno moderati da Est-Nordest, mantenendo un’atmosfera asciutta e stabile.
Pomeriggio: sole diffuso e temperature miti
Nel pomeriggio il tempo resterà stabile, con ampio soleggiamento su tutto il territorio udinese. Le temperature saliranno fino ai valori massimi, offrendo una sensazione di clima mite e piacevole. I venti saranno moderati da Sud-Sudovest, in rotazione rispetto al mattino.
Sera: condizioni stabili e cielo sereno
In serata il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, senza variazioni rilevanti. Non sono previste precipitazioni e il clima resterà tranquillo, con temperature in graduale calo ma senza eccessi.
Tendenza meteo Udine
- Domenica 12 aprile: giornata soleggiata e stabile;
- Lunedì 13 aprile: ancora bel tempo e clima mite;
- Martedì 14 aprile: possibile arrivo di piogge leggere.
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