Udine, previsioni meteo del 11 aprile 2026

UDINE – Le previsioni meteo per Udine domani, sabato 11 aprile 2026, delineano una giornata caratterizzata da tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi, grazie alla presenza dell’alta pressione sul Nord-Est. Le temperature saranno particolarmente gradevoli, con una massima fino a 21°C e una minima di 9°C, favorendo un clima tipicamente primaverile. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2697 metri. Una giornata ideale per attività all’aperto, senza alcuna criticità meteorologica.

Mattino: cielo sereno e aria fresca

La mattinata sarà contraddistinta da cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube sparsa nelle prime ore ma senza fenomeni. Le temperature risulteranno più fresche rispetto alla costa, mentre i venti soffieranno moderati da Est-Nordest, mantenendo un’atmosfera asciutta e stabile.

Pomeriggio: sole diffuso e temperature miti

Nel pomeriggio il tempo resterà stabile, con ampio soleggiamento su tutto il territorio udinese. Le temperature saliranno fino ai valori massimi, offrendo una sensazione di clima mite e piacevole. I venti saranno moderati da Sud-Sudovest, in rotazione rispetto al mattino.

Sera: condizioni stabili e cielo sereno

In serata il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, senza variazioni rilevanti. Non sono previste precipitazioni e il clima resterà tranquillo, con temperature in graduale calo ma senza eccessi.

Tendenza meteo Udine

Domenica 12 aprile: giornata soleggiata e stabile;

giornata soleggiata e stabile; Lunedì 13 aprile: ancora bel tempo e clima mite;

ancora bel tempo e clima mite; Martedì 14 aprile: possibile arrivo di piogge leggere.

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