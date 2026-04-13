Vinitaly 2026, il Friuli-Venezia Giulia cresce: export +8,3% e boom di buyer

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma protagonista al Vinitaly 2026, grazie a un settore vitivinicolo in forte espansione e capace di intercettare le dinamiche del mercato globale. Durante l’inaugurazione dello stand regionale a Verona, gli assessori Sergio Emidio Bini e Stefano Zannier hanno sottolineato come la crescita non sia casuale, ma frutto di qualità produttiva e capacità strategica.

A testimoniare il successo, uno stand affollato di buyer già prima dell’apertura ufficiale, segnale concreto dell’interesse internazionale verso le eccellenze regionali.

Export in crescita e ritorno sui mercati internazionali

I dati economici confermano il momento positivo: nel 2025 l’export vitivinicolo del Friuli-Venezia Giulia è cresciuto dell’8,3%, in netta controtendenza rispetto al calo nazionale del 3,7%.

Un risultato che rafforza la presenza della regione sui mercati esteri e che sarà ulteriormente consolidato con il ritorno alla London Wine Fair, dopo quindici anni di assenza. Un passaggio strategico per ampliare la visibilità internazionale del comparto.

Uno stand da 1.500 metri quadrati e un sistema compatto

L’edizione 2026 vede uno stand regionale di 1.500 metri quadrati, con 80 produttori in collettiva e un modello espositivo strutturato. A questi si aggiungono 31 aziende fuori collettiva che hanno comunque adottato l’identità visiva regionale, rafforzando l’immagine unitaria del “sistema vino”.

Il concept “Io sono Friuli-Venezia Giulia – Connessioni d’eccellenza”, premiato con il Red Dot Award, continua a valorizzare il legame tra vino, cultura, territorio e artigianalità, attraverso un allestimento sostenibile e replicabile anche all’estero.

Spazio al biologico e alla formazione

Cresce anche l’attenzione al biologico, con un padiglione Bio rafforzato che ospita sette aziende vitivinicole, in aumento rispetto all’anno precedente.

Importante anche il contributo dell’Università di Udine, coinvolta nella presentazione dei corsi in viticoltura ed enologia, a conferma dell’integrazione tra formazione e sviluppo del settore.

Secondo i dati, la superficie vitata biologica regionale è aumentata di oltre 350 ettari in un solo anno, inserendosi in un trend nazionale che vede il biologico raggiungere il 22,6% delle superfici.

Esperienze, degustazioni e networking

L’offerta al Vinitaly si arricchisce con 15 appuntamenti tra masterclass, incontri e degustazioni, pensati per operatori e pubblico. Le degustazioni sono accompagnate da prodotti tipici, tra cui i formaggi di malga del progetto Formandi.

Numerose anche le occasioni di networking, come il welcome party per buyer e giornalisti e ulteriori eventi aperti al pubblico, con l’obiettivo di rafforzare relazioni e opportunità commerciali.

Agroalimentare e turismo: un binomio vincente

Il settore vitivinicolo si conferma anche un potente volano per il turismo internazionale. Come evidenziato da Bini, l’agroalimentare rappresenta uno dei principali fattori di attrattività per i visitatori stranieri, rafforzando la sinergia tra Ersa e PromoTurismoFVG già attiva nelle principali fiere internazionali.

Numeri solidi per un sistema in crescita

La partecipazione regionale al Vinitaly evidenzia numeri significativi: 80 produttori in collettiva, 7 aziende Bio, 55 produttori con stand autonomo e un’enoteca con circa 1.400 vini di 122 imprese.

Un sistema solido e coordinato che consolida il ruolo del Friuli-Venezia Giulia come vetrina strategica del vino italiano nel mondo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook