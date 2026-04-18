Treviso ne ha di più e fa suo il derby triveneto con Udine

TREVISO – L’Old Wild West Udine esce sconfitta anche dal derby trivento perdendo con la Nutribullet Treviso per 92 a 82 al termine di una partita giocata a lungo in equilibrio che si è decisa nell’ultimo quarto, quando i padroni di casa hanno piazzato il break “mortale” di 10 a 0 (da 75-76 a 85-76).

Vero che per Treviso era una partita fondamentale per la rincorsa verso la salvezza e per tenere a distanza Sassari, però la terza sconfitta consecutiva (dopo quelle con Cremona e Trieste) fa suonare sicuramente un campanello di allarme in casa bianconera.

Nel dopo partita, Vertemati ha motivato la sconfitta parlando della difficoltà dei suoi di imporre il proprio ritmo, avendo lasciato Treviso troppo spesso giocare in velocità come predilige. Noi ci aggiungiamo anche una difficoltà sempre maggiore a difendere di squadra e con intensità per tutto il match nonché l’apporto ancora una volta assente di un giocatore fondamentale come capitan Alibegovic, autore di uno 0/7 da tre punti che non è da lui. Oltre a ciò, a Treviso si è assistito alla “frittata” di Mekowulu che, tradendo un insolito nervosismo, è stato espulso nel secondo quarto per una reazione (calcetto) nei confronti di un avversario.

Un peccato perché, nonostante tutto, e grazie agli apporti degli altri italiani Ikangi, Calzavara e Da Ros e di un sempre più reintegrato Hickey, Udine aveva dimostrato di potere giocare ad armi pari con i padroni di casa e di potere tornare con i due punti dalla trasferta in Veneto.

Sabato prossimo, con inizio alle ore 18.15, i bianconeri affronteranno tra le mura amiche l’Acqua San Bernardo Cantù per una sfida tra le neopromosse della scorsa stagione: occorrerà un’altra faccia per ritrovare il gusto della vittoria.

Nutribullet Treviso Basket – APU Old Wild West Udine 92 – 82 (24-19, 45-43, 66-67)

Nutribullet Treviso Basket: Cappelletti 17, Weber 3, Abdur Rahkman 3, Croswell 16, Torresani n.e., Miaschi 14, Pinkins 10, Chillo, Pellegrino n.e., Radosevic 8, Spinazzè n.e., Macura 21. All. Nicola.

APU Old Wild West Udine: Christon 13, Alibegovic 2, Spencer 2, Hickey 12, Pavan n.e., Mekowulu 4, Da Ros 7, Bendzius 10, Dawkins 10, Calzavara 11, Mizerniuk n.e., Ikani 11. All. Vertemati.

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