Udine torna a fare la voce grossa e batte Cantù

UDINE – Con una prestazione lucida e di grande energia, l’Old Wild West Udine batte 95 a 83 l’Acqua San Berardo Cantù mettendo fine alla striscia di tre sconfitte consecutive.

Chi si aspettava una APU appagata e priva di mordente dopo avere raggiunto la salvezza matematica si è dovuto ricredere: gli uomini di coach Vertemati, pur privi dell’apporto di capitan Alibegovic, hanno offerto una delle loro migliori prestazioni stagionali, stando davanti nel punteggio per quasi tutta la gara e mettendo in mostra sul parquet un basket veloce e spettacolare.

Eppure Cantù arrivava a Udine con l’urgenza di incamerare punti per, a sua volta, raggiungere l’agognata salvezza. Niente da fare: i giocatori allenati da coach De Raffaele, che pure avevano battuto la settimana prima Varese, raramente sono riusciti ad impensierire i friulani se non nel secondo quarto, quando un paio di triple di Chiozza e l’esuberanza sotto canestro di Okeke avevano fatto prodotto, per pochi secondi, il vantaggio degli ospiti (33-36).

Poi la scena se la sono presa tutta gli uomini di casa, autori di una prova con poche sbavature. I bianconeri sono riusciti a limitare molto i temuti esterni canturini (in particolare Sneed che, all’andata, aveva fatto danni ai bianconeri), mentre in attacco la palla, grazie anche ad un Hickey ispirato, è girata veloce e precisa, consentendo a cinque giocatori friulani di terminare in doppia cifra.

Tra i singoli, detto che Christon è stato il migliore in campo (20 punti con 7 assist), si è distinto Dawkins: preciso nelle chiusure in difesa e “mano calda” (17 punti con 6/10 al tiro) in attacco.

Domenica prossima altro match interno per i bianconeri che attenderanno la visita dell’Aquila Trento, appaiata in classifica a 20 punti.

APU OLD WILD WEST UDINE – ACQUA SAN BERNARDO CANTU’ 95-83 (19-17, 44-38, 71-62)

APU OLD WILD WEST UDINE: Christon 20, Spencer 8, Hickey 11, Pavan n.e., Mekoulu 14, Da Ros 6, Biasutti n.e., Bendzius 12, Dawkins 17, Calzavara 6, Mizerniuk n.e., Ikangi 1. All. Vertemati.

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’: Chiozza 13, Moraschini 12, De Niccolao 12, Ballo 16, Molteni n.e., Sneed 4, Basile 2, Fevrier 2, Green 13, Okeke 9. All. De Raffaele.

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