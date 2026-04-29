Cooperative sociali FVG da record: 377 milioni di ricavi e Sibilla nuovo presidente

Sono 158 le cooperative sociali aderenti a Confcooperative FVG, per un totale di 9.728 addetti e ricavi complessivi pari a 377 milioni di euro. Numeri che fotografano un comparto in forte espansione, presentati durante l’assemblea regionale di Federsolidarietà svoltasi a Buttrio.

In questa occasione è stato eletto nuovo presidente Luca Sibilla, cinquantenne friulano, che raccoglie il testimone dopo i tre mandati di Luca Fontana. Una nomina nel segno della continuità, visto che Sibilla ha ricoperto il ruolo di vicepresidente negli ultimi quattro anni.

Sibilla: carenza di personale e inclusione le priorità

Nel suo primo intervento da presidente, Sibilla ha indicato le principali sfide per il futuro della cooperazione sociale. Tra queste spicca la carenza di personale nel settore sociale e sociosanitario, tema già al centro di confronti con la Regione.

«Il secondo tema riguarda lo sviluppo della cooperazione sociale di tipo B, per favorire l’utilizzo di clausole sociali che promuovano l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate o con disabilità», ha spiegato il neo presidente.

Crescita record negli ultimi vent’anni

I dati confermano una crescita significativa del comparto: il valore della produzione è passato da 106 milioni nel 2006 a 377 milioni nel 2024, con un incremento del +255%. Parallelamente, gli addetti sono più che raddoppiati, passando da 4.611 a 9.728 (+110%).

Oggi le cooperative sociali rappresentano il 31% del totale delle cooperative aderenti a Confcooperative FVG. Inoltre, sono 823 i lavoratori svantaggiati inseriti in percorsi lavorativi, segno del forte impatto sociale del settore.

«Numeri che confermano il ruolo centrale della cooperazione sociale nel sistema del welfare regionale», ha sottolineato il presidente uscente Luca Fontana.

Le sfide nazionali: comunità e nuove generazioni

A chiudere l’assemblea è stato il presidente nazionale di Federsolidarietà, Stefano Granata, che ha indicato la direzione per il futuro: rafforzare il ruolo economico della cooperazione per rispondere ai bisogni emergenti.

«La sfida è diventare un soggetto economico più forte, capace di intervenire dove la spesa pubblica fatica ad arrivare: anziani, giovani, lavoro, casa e immigrazione», ha dichiarato.

Fondamentale sarà anche il coinvolgimento dei giovani: «Senza il loro entusiasmo e la loro capacità di innovare non sarà possibile affrontare il futuro».

Il profilo del nuovo presidente

Luca Sibilla, 50 anni, laureato in Economia e Commercio all’Università di Udine, lavora da circa 25 anni nella cooperativa sociale Comunità Educante di Trieste, dove ricopre il ruolo di amministratore delegato.

Da otto anni è attivo nel consiglio regionale di Federsolidarietà FVG ed è anche consigliere regionale di Confcooperative. La sua esperienza rappresenta una garanzia di continuità e competenza alla guida della federazione.

All’assemblea ha partecipato anche l’assessore regionale alla Salute e politiche sociali, Riccardo Riccardi.

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