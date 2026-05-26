Filippo Bravi riparte dal podio al Rally Fvg e sogna la finale nazionale

Filippo Bravi guarda avanti con ambizione dopo l’ottimo secondo posto conquistato al Filippo Bravi, prima gara stagionale affrontata dal pilota udinese. Un risultato importante che ha confermato ancora una volta la solidità e la competitività del driver friulano nel panorama rallystico interregionale.

Al volante della Hyundai i20 N Rally2 di Friulmotor, con alle note Thomas Spangaro, Bravi ha centrato il suo 24esimo podio in carriera, iniziando nel migliore dei modi il percorso nella Coppa Rally di Zona 5. Un campionato che rappresenta il principale obiettivo della stagione, con lo sguardo già rivolto alla finale nazionale in programma a metà novembre al Rally Città di Lucca.

Rally della Marca nel mirino

Dopo il brillante debutto stagionale, Bravi e il suo entourage stanno lavorando per essere regolarmente al via del Rally della Marca, seconda tappa della Coppa di Zona. Accanto a lui ci saranno ancora gli sponsor, la scuderia Mrc Sport e il team di Manzano, da anni punto di riferimento del pilota friulano.

“Sono contento dell’esordio stagionale — ha spiegato Bravi — perché ho trovato subito un buon feeling sia con la vettura sia con il mio navigatore. Non era scontato dopo tanti mesi di stop, visto che non gareggiavo dallo scorso settembre. I tempi ottenuti nelle otto prove speciali mi hanno soddisfatto e questo risultato mi dà fiducia per il resto della stagione”.

Parole che confermano la volontà del pilota di alzare ulteriormente l’asticella nel corso del 2026.

In arrivo la nuova Lancia Ypsilon Rally2

Tra le novità più attese c’è anche il possibile debutto su una nuova vettura. Bravi, infatti, corre con Friulmotor dal 2019 e nelle prossime gare potrebbe utilizzare la nuova Lancia Ypsilon Rally2, modello che dovrebbe arrivare a breve al team di Manzano.

Una scelta che rappresenterebbe un importante passo avanti tecnico e simbolico per il pilota udinese, pronto a confrontarsi con una vettura destinata a richiamare grande attenzione nel mondo rally.

Una carriera ricca di risultati

Il podio ottenuto in Friuli è soltanto l’ultimo capitolo di una carriera costellata di piazzamenti importanti. A eccezione del 2024, stagione in cui ha partecipato per la prima volta all’Irc, campionato di livello nazionale, Bravi è sempre riuscito a salire almeno una volta sul podio in ogni annata agonistica.

Il punto più alto della sua carriera resta il secondo posto nella finale nazionale di Coppa Italia del 2022, disputata al Rally Città di Cassino. Anche in quell’occasione gareggiava su Hyundai i20 N Rally2, navigato da Enrico Bertoldi.

Nel 2025 il pilota friulano ha inoltre sfiorato il titolo nell’Irc Challenge, lottando fino all’ultima gara grazie ai successi ottenuti al Rallye Elba e al Rallye San Martino di Castrozza.

Ora l’obiettivo è chiaro: continuare a crescere, conquistare punti preziosi nella Coppa Rally di Zona e arrivare alla finale nazionale da protagonista.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook